18.09.2018, 08:37 Uhr

Star-Geigerin Julia Fischer: "Bessere Bildung für Kinder!"

In Bayern ist nicht alles großartig, vor allem in Bezug auf die Bildung von Kindern. Wenn eine schwangere Lehrerin zum Beispiel "überraschenderweise" in den Mutterschutz geht und die Klasse ohne LehrerIn dasteht, sagt Star-Geigerin Julia Fischer.