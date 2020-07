Standort für arabische Moschee in Bamberg steht jetzt fest

Für die arabische Moschee in Bamberg gibt es nun endgültig einen Standort - das ehemalige US-Kasernengelände in der Geisfelder Strasse. Der Stadtrat muss diesem in seiner Sitzung am Mittwoch (22.07.20) noch zustimmen.

Gebäude auf Muna-Gelände wird saniert und erweitert

Zuvor hatte der Bauausschuss die Pläne für die Gebetsräume bereits mehrheitlich beschlossen. Demnach will die Stadt ein bestehendes Gebäude auf dem ehemaligen sogenannten Muna-Gelände sanieren und einen Gebetsraum anbauen. Der Hauptgebetsraum für Männer soll von maximal 100 Menschen gleichzeitig genutzt werden. Für den Um- und Neubau sind rund 200.000 Euro vorgesehen. Der "Deutsch-Arabische Kulturverein Bamberg" wird dann voraussichtlich Ende September als Mieter einziehen.

Gebetsräume momentan noch im Norden von Bamberg

Der Verein hatte seit längerem ein größeres Gebäude gesucht. In den vergangenen Jahren ist die syrische und irakische Gemeinde vor Ort gewachsen. Momentan befinden sich die Gebetsräume des "Deutsch-Arabischen Kulturvereins" noch im Norden von Bamberg. Dort gab es jedoch Proteste von Anwohnern, weil sich in der gleichen Straße gegenüber bereits eine türkische Moschee befindet.

OB Starke: "Sehr offene Gemeinschaft"

2019 sollte die Moschee in den Bamberger Süden ins ehemalige Bundessortenamt umziehen. Wegen der Pandemie benötigt das Gesundheitsamt die Räume nun allerdings für eine Corona-Teststelle. Zu den Freitagsgebeten rechnet die Stadt mit etwa 100 Menschen. Etwa fünf Prozent der Besucher kommen aus dem nahe gelegenen Ankerzentrum, sagt Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). Er habe den Verein als "sehr offene Gemeinschaft" erlebt. Der "Deutsch-Arabische Kulturverein Bamberg" habe sich 2001 gegründet und habe derzeit rund 70 Mitglieder.