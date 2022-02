"Standort darf nicht sterben" – Siemens-Mitarbeiter protestieren

Unter dem Motto "Die Hütte brennt" haben sich mehrere hundert Beschäftigte am frühen Morgen ab sechs Uhr auf der Siemensbrücke in Nürnberg versammelt. Mit Fackeln und Transparenten wollen sie auf die Pläne der Konzernleitung aufmerksam machen, das Geschäft mit den Großantrieben zum 1. Oktober 2022 auszugliedern. Der nächste Schritt könnte ein Verkauf sein, der das Aus für den Siemens-Standort Vogelweiherstraße in Nürnberg bedeuten könnte, so die IG Metall.

IG Metall: "Viel versprochen, wenig eingehalten"

Kerstin Donn, Betriebsratsvorsitzende des Bereichs Siemens Vogelweiherstraße, sagte dem BR: "Es geht um die Zerschlagung unseres Standortes. Seit 2015 sind wir in permanenten Interessensausgleichen. Es wird uns viel versprochen, wenig wird eingehalten." Von der Ausgliederung des Geschäftsbereichs mit Großantrieben "Large Drive Applications" (LDA) wären in Nürnberg rund 800 Siemens-Mitarbeitende betroffen, weltweit sind es gut 7.000.

Zerschlagung des Siemens-Standorts Nürnberg geplant?

Die Gewerkschaft befürchtet, dass nach der Ausgliederung ein Verkauf des Bereichs LDA ansteht. Damit könnte der gesamte Siemens-Standort in der Vogelweiherstraße mit derzeit noch rund 3.000 Beschäftigten auf der Kippe stehen. Die Protestaktion wurde bewusst auf den heutigen Tag gelegt, an dem um 10.00 Uhr die digitale Siemens-Hauptversammlung stattfindet. Der Konzern hat den Gewinn im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um rund zwanzig Prozent auf 1,8 Milliarden Euro steigern können. Doch es zähle nur noch der "Margenwahn", so Gewerkschafterin Donn. Der Konzern wolle Bereiche, die keine Gewinne in zweistelliger Höhe abwerfen, loswerden.