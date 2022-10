Standardablauf: Kripo ermittelt nach Tod von Sternekoch Winkler

Nach dem überraschenden Tod von Sternekoch Heinz Winkler ermittelt nun zwar die Kripo Rosenheim, aber das sei "Standardprozedere", so ein Sprecher der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf Nachfrage. Sobald der Notarzt "ungeklärte Todesursache" auf den Papieren ankreuze, müsse die Polizei ermitteln.

Polizei geht derzeit nicht von Gewaltverbrechen aus

Die Kripo werde den Fall heute der Staatsanwaltschaft übergeben und diese werde dann im Lauf des Tages entscheiden, ob eine Obduktion vorgenommen werden müsse oder nicht. Auch dies sei Standard, so die Polizeipressestelle. Von einem Gewaltverbrechen werde derzeit nicht ausgegangen, sondern von einer natürlichen Todesursache.

Ärzte kämpften um sein Leben

Der 73-jährige Sternekoch Heinz Winkler war am vergangenen Freitagabend verstorben. Wie die "Residenz", Winklers Gourmet Restaurant in Aschau am Chiemsee, dem BR bestätigte, stand Winkler am Donnerstag noch am Herd und war abends auf dem Weg zum Auto wegen eines Herzinfarkts zusammengebrochen und ins Krankenhaus gekommen. Die Ärzte dort hatten, so die Managerin, einen Tag lang "um sein Leben gekämpft".