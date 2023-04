Stammzellenspender für die kleine Ida gefunden

Rückblende: Kurz vor ihrem dritten Geburtstag im Januar bekamen Ida und ihre Familie in Mörslingen die niederschmetternde Diagnose: Das Mädchen war an Leukämie erkrankt. Ida kam sofort ins Krankenhaus in Ulm, und die Ärzte begannen mit der Chemotherapie. Allerdings war klar: Retten kann sie nur eine Knochenmarkspende.

Und nun, zwei Monate später, die erlösende Nachricht: Es konnte ein passender Stammzellenspender gefunden werden. Ida wird jetzt auf die Spende vorbereitet, so Selina Weiermann von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS. Das bedeutet, dass der Körper darauf vorbereitet werde, die neuen Stammzellen anzunehmen. Die Freude bei der Familie sei groß, berichtet Weiermann.

Große Registrierungsaktion in Höchstädt

Im Landkreis Dillingen und Umgebung hatten viele Menschen Anteil am Schicksal des Mädchens genommen. In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Spendenaufrufe sowie eine große Registrierungsaktion in Höchstädt, bei der sich über 900 Menschen neu bei der DKMS aufnehmen ließen. Außerdem wurden dabei über 6.000 Euro an Spenden gesammelt. Der Spender für Ida stamme zwar nicht aus dieser Aktion, so Weiermann, dennoch sei jeder einzelne Registrierte viel wert, man suche ständig nach potenziellen genetischen Zwillingen.

Weltweite Suche nach Spendern

Die DKMS ist deshalb um jeden weiteren Menschen froh, der sich bei einer Aktion vor Ort oder online registriert. Blutkrebs kenne keine Grenzen, so die DKMS auf ihrer Website, weltweit suchten Erkrankte nach Spendern. Potenzielle Spender müssen gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sein. Wer hierfür nicht in Frage kommt, kann trotzdem helfen, und zwar mit einer Geldspende an die DKMS.