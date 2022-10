Artikel mit Audio-Inhalten

Stammstrecken-Desaster: Untersuchungsausschuss soll kommen

Bayerns Grüne, SPD und FDP wollen die Kostenexplosion bei der 2. Münchner Stammstrecke und die Finanzierung des Nürnberger Zukunftsmuseums in zwei Untersuchungsausschüssen beleuchten. Die Opposition will so Ministerpräsident Söder unter Druck setzen.