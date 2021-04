Stammstrecke in München am Wochenende wieder gesperrt

Die Münchner S-Bahn-Stammstrecke wird von Freitag, 22.30 Uhr, bis Montag, 4.30 Uhr, teilweise gesperrt. Zwischen den Stationen Laim und Hackerbrücke steht nur ein Gleis zur Verfügung. Grund für die Einschränkungen sind die Vorbereitungen für die zweite Stammstrecke. Konkret werden derzeit zum Beispiel Oberleitungs- und Kabelarbeiten erledigt.

So erreichen Sie trotzdem die Innenstadt

Wer mit der S-Bahn in die Innenstadt will, hat es auf den Linien S6 und S7 am leichtesten. Dort läuft auf der Stammstrecke alles wie gewohnt. Alle anderen Linien enden vorzeitig, werden umgeleitet oder halten nicht an jeder Station. Die S8 fährt zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof.

Zwischen Pasing und Heimeranplatz verkehrt am Samstag von acht bis 21 Uhr sowie am Sonntag und am Montag von zehn bis 19 Uhr eine Pendel-S-Bahn (S20) im 20-Minuten-Takt. Damit gibt es ab Pasing einen weiteren Anschluss an die Innenstadt über die U-Bahnlinien U4 und U5. Wer will, kommt also weiterhin in die Innenstadt. Daher wurde auch kein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Vorübergehende Sperrungen bis Ende August

Bei Betriebsbeginn am frühen Montagmorgen sollte Schluss sein mit dem Ausnahmezustand - zumindest bis zum nächsten Wochenende und damit zur nächsten teilweisen Stammstreckensperrung. Insgesamt wird das bis Ende August noch 15 Mal der Fall sein. Weitere zwei Mal wird der Abschnitt wegen Wartungsarbeiten sogar komplett gesperrt.

Weitere Bauarbeiten der Bahn

An diesem Oster-Wochenende kommen noch Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Riem und Markt Schwaben dazu: Die Deutsche Bahn erneuert Gleise und Weichen. Außerdem werden derzeit die Stationen Poing und Heimstetten modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Die Folge sind Fahrplanänderungen, Haltausfälle und Schienenersatzverkehr auf den Linien S-Bahn-Linie S2 und der Linie RB 40 der Südostbayernbahn.