Stammbach: Stundenlange Sperrung nach tödlichem Lkw-Unfall

Der junge Mann wurde tödlich verletzt, der Fahrer des Tankzuges kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die A9 in Richtung Süden komplett gesperrt werden.

Durchfahrt erst in der Nacht

Zwischenzeitlich befanden sich bis zu 100 Einsatzkräfte unterschiedlicher Organisationen an der Unfallstelle, für die benötigten Luftaufnahmen war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Erst spät in der Nacht konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.

Kilometerlanger Rückstau

Einem Sprecher der Polizeieinsatzzentrale in Bayreuth zufolge gab es bis in die späten Abendstunden einen kilometerlangen Rückstau – Feuerwehr und THW leiteten den Verkehr an der Anschlussstelle Münchberg-Süd aus.