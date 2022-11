Stall im Oberallgäu abgebrannt: B308 voll gesperrt

Ausgebrochen war das Feuer Dienstagnacht in einem Kuhstall bei Hintersee im Oberallgäu. Rund 400 Tiere waren dort laut Polizei untergebracht. Zehn Kühe konnten nicht rechtzeitig gerettet werden und verendeten, Menschen haben sich nach aktuellem Stand nicht verletzt. Das Feuer ist laut Polizei unter Kontrolle, im Einsatz waren rund 200 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Löscharbeiten dauern bis zum Morgen

Weil vor allem Heu und Futtermittel Feuer gefangen hatten, dauerten die Löscharbeiten den Morgen über an, denn dort bildeten sich laut Polizei oft hartnäckige Glutnester. Das Anwesen liegt direkt an der B308, weshalb für die Löscharbeiten die Bundesstraße komplett gesperrt werden musste, da die Feuerwehr das Wasser aus dem See auf der gegenüberliegenden Straßenseite pumpen musste.

Das Wohnhaus in der Nähe des Stalls wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, dort brannte laut Polizei der Dachstuhl. Die Brandursache ist noch unklar, ersten Schätzungen zufolge wird der Schaden im siebenstelligen Bereich liegen.