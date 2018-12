Stalker in Neuperlach: Festnahme in 15 Metern Höhe

Am Samstagnachmittag sah ein 51-jähriger Mann, wie ein Mann über die Außenfassade und die Balkone in den fünften Stock eines Wohnhauses in der Ollenhauer Straße im Münchner Stadtteil Neuperlach kletterte.

Der 51-Jährige rief die Polizei, die dem Mann, einem 27-jährigen Polen, einen Platzverweis erteilte. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann über das Internet eine 36-jährige Angestellte aus München kennengelernt, "zu der er sofort in größter Liebe verfiel", wie die Polizei schreibt. Aufgrund dieser Gefühle habe er nach einem ersten einvernehmlichen Treffen unentwegt ihre Nähe gesucht.

Arzt entlässt Stalker vorm Termin beim Richter

Weil sie sich bedrängt fühlte, hatte die 36-Jährige bereits am Vortag die Polizei verständigt. Diese erteilte dem Polen einen Platzverweis und sprach ein Kontaktverbot aus. Der 27-Jährige setzte sich darüber hinweg und versuchte erneut, in die Nähe der Frau zu kommen. Aufgrund dieser Verhaltensweisen sollte ein Unterbringungsbefehl in ein psychiatrisches Krankenhaus erlassen und der Mann einem Richter vorgeführt werden. Dazu kam es aber nicht, weil der diensthabende Arzt den Mann entließ.

Festnahme auf dem Balkon und Anzeige wegen Stalkings

Der 27-Jährige ging erneut zur Wohnung und klettere die Fassade zum Balkon der Frau in 15 Metern Höhe hinauf. Die Frau hatte jedoch der Polizei die Wohnungsschlüssel gegeben. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Stalkings erstattet. Sein Opfer hat nun die Möglichkeit, vor Gericht ein Kontaktverbot zu erwirken.