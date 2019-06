Stahlzacken-Abschreckung: Fünfjähriger stürzt und verletzt sich

Stadt Würzburg hatte Verletzungsgefahr mehrfach angemahnt

Die Stahlzacken sind etwa Daumenhoch und enden so spitz, dass auch leichtere Berührungen Verletzungen hervorrufen können. Anwohner hatten sich zuvor mehrfach über das Erscheinungsbild beschwert. Die Besitzerin des Mehrfamilienhauses, die selbst nicht in Würzburg wohnt, hatte die Zacken offenbar zur "Abschreckung" anbringen lassen, weil gegen Abend eine Gruppe von Männern und Frauen am Wagnerplatz regelmäßig Alkohol konsumiert.