Stahlgitternetze sollen Balderschwang vor Lawinen schützen

Zweieinhalb Jahre nach einem schweren Lawinenabgang in Balderschwang im Landkreis Oberallgäu bekommt die Gemeinde eine neue Schutzanlage gegen die gefährlichen Schneemassen. Der erste Bauabschnitt des Lawinenschutzes wurde am Freitagmittag offiziell vorgestellt, drei weitere Abschnitte sollen noch folgen. Insgesamt sollen fast zehn Millionen Euro für die Baumaßnahmen ausgegeben werden.

Stahlgitternetze gegen Lawinen

Nach Angaben des Landratsamtes Oberallgäu werden künftig Lawinennetze aus Stahlgitter oberhalb des Hanges das Hotel Hubertus, das Feuerwehrhaus und das Bergwachtgebäude schützen. 1,8 Millionen Euro haben diese neuen Schutzanlagen gekostet.

Der Schutz der Kreisstraße sei auch deswegen für die Behörden besonders wichtig, weil es im Katastrophenfall sonst keine Alternativroute für die Rettungskräfte gibt. Eine Anfahrt über das benachbarte Österreich sei bei Lawinengefahr nicht möglich. Parallel zum technischen Lawinenschutz soll rund um Balderschwang ein Schutzwald aufgeforstet werden, um langfristig den Schnee zurückzuhalten.

Grundstücksverhandlungen verhinderten offenbar schnellere Lösung

Über zwei Winter hatte eine Pistenraupe bei starkem Schnneefall den Hang oberhalb des Ortes plattgewalzt, damit sollte eine neue Lawine verhindert werden - und das hat auch geklappt. Dass erst in letzter Zeit Schutzbauten errichtet werden konnten, lag wohl an Grundstücksverhandlungen. Hinzu kommt: Balderschwang ist die zweitkleinste Gemeinde Bayerns. Dieses Millionenprojekt kann die Gemeinde nicht alleine stemmen.

Ohne Schutz kann Hotel nicht öffnen

Am 14. Januar 2019 ging in den frühen Morgenstunden eine Lawine mit über 20.000 Kubikmeter ab und die Ausläufer trafen den Wellnessbereich eines Hotels. Verletzt wurde damals niemand, der Sachschaden ging in die Millionen. Mittlerweile ist der Wiederaufbau des Hotelbereichs weit fortgeschritten, aber ohne den behördlich abgenommenen neuen Lawinenschutz ist kein Betrieb mit Gästen möglich.