Staffelsee-Gymnasium in Murnau wird EU-Botschafterschule

Das Staffelsee-Gymnasium in Murnau erhält die Europa-Urkunde des Freistaats Bayern. In einem Festakt würdigten Melanie Huml, CSU-Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, und die EU-Abgeordnete Angelika Niebler (CSU) den Einsatz der Schule für Europa. Zudem wurde das Gymnasium jetzt auch offiziell zu einer Botschafterschule des Europäischen Parlaments ernannt.

Niebler: "Europäischer Geist" weht durch die Schule

Die Europa-Urkunde wird pro Bezirk einmal jährlich vergeben. Gewinner dieses Jahr für ganz Oberbayern war Murnau. Der "europäische Geist" wehe durch das Staffelsee-Gymnasium in Murnau, so EU-Abgeordnete Angelika Niebler in ihrer Laudatio. Demokratie werde hier erlebbar gemacht und vor allem auch gelebt.

Zahlreiche Projekte drehen sich im Unterricht aber auch im außerschulischen Bereich um Europa. Als Juniorbotschafter nahmen Schüler bei einem Simulationsspiel an einer EU-Ratssitzung teil , in Gesprächsrunden diskutierten sie mit Politikern, dazu gab es zahlreiche Projekttage - von Kunst über Sport bis hin zum Essen wurde Europa erlebbar gemacht und das hat bei den Schülern einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Europäischer Gedanke zentrales Leitbild

Als Botschafterschule will das Staffelsee Gymnasium den Austausch mit europäischen Schulen in Zukunft intensivieren und der europäische Gedanke bleibt ein zentrales Leitbild im Schultag. Mit dem Staffelsee-Gymnasium Murnau gibt es jetzt in Bayern 16 Botschafterschulen für das Europäische Parlament. Mit dem europaweiten Netzwerk zwischen Schulen soll das Bewusstsein für Europa und für das Parlament gestärkt werden.