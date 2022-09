Staedtler-Werk in Neumarkt: Bleistifte für die ganze Welt

Er ist typischerweise gelb-schwarz, hat eine sechseckige Form und ein rotes Häubchen: Der Bleistift der Nürnberger Firma Staedtler. In Neumarkt in der Oberpfalz steht eines der größten Werke des Unternehmens für die Bunt- und Bleistiftproduktion. Von hier werden die Stifte in 150 Länder exportiert.

Mehr Stifte zum Schuljahresbeginn

Pro Tag laufen hier im Schnitt 2,5 Millionen Stifte vom Band. Vor allem mit Blick auf Schulanfang wird besonders viel produziert, sagt Produktionschef Konstantin Czeschka. "Im ersten Halbjahr des Jahres von Februar bis Juni fertigen wir eine größere Menge an Stiften als im zweiten Halbjahr. Das teilt sich so etwa 60 zu 40 Prozent auf."

Typische Holzfassung wird in Neumarkt produziert

Die Bleistiftminen bestehen aus Ton und Graphit. Das Mischverhältnis dieser Stoffe bestimmt, wie hart oder weich der Bleistift schreibt. Hergestellt werden die Minen allerdings im Werk in Nürnberg. In Neumarkt werden sie dann in ihre typische Holzfassung gebracht. Dafür werden die Minen zwischen zwei Holzbrettchen verleimt. Üblicherweise wird dafür Lindenholz verwendet. Es ist robust und lässt sich gut anspitzen, was ein wichtiges Kriterium für einen guten Stift ist. Darüber hinaus muss ein guter Bleistift leicht über das Papier gleiten.

Ergonomie wichtig für Schreibanfänger

Zielgruppe von Staedtler sind natürlich auch viele Erstklässler, die jetzt das Schreiben lernen. Für sie ist der richtige Stift zum Schreibenlernen wichtig, erklärt Konstantin Czeschka. "Der beste Stift zum Schreibenlernen für die Schulanfänger ist ein dicker dreieckiger Bleistift, damit er schön ergonomisch in der Hand liegt, damit die Kinder ihn unverkrampft halten und sich dann auf Schreiben lernen konzentrieren können." Auch bruchsicher sollte er sein, da gerade Kinder am Anfang den Stift fester auf Papier aufdrücken.