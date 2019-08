Städtepartnerschaft: Wie in Landshut aus Feinden Freunde wurden

Durch Zufall und Bekanntschaften zur Städtepartnerschaft

Walter Blaschke ist Beauftragter für Städtepartnerschaften in der Stadt Landshut. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk erzählt er, dass die Städtepartnerschaft zwischen Landshut und Compiègne durch Zufall und aus persönlichen Bekanntschaften heraus entstanden ist.

Es war das Jahr 1960, die ehemalige Bundestagsabgeordnete Maria Probst pflegte gute Beziehungen nach Frankreich. Sie kannte den damaligen Bürgermeister von Compiègne, Jean Legendre. Er war es, der sich an Probst wandte: Legendre war auf der Suche nach einer bayerischen Städtepartnerschaft. Probst, die gute Kontakte nach Landshut hatte, setzte sich mit dem damaligen Oberbürgermeister von Landshut, Albin Lang, in Verbindung. Der sagte zu. 1961 schließlich wurde der Partnerschaftsverein gegründet, am 30. Juni 1962 wurde die Urkunde der Städtepartnerschaft unterschrieben.

Städtepartnerschaften: Wunden heilen, Austausch pflegen

Gerade nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs galt die Idee der Städtepartnerschaft als Initiative der Basis, um die durch zwei Weltkriege in Europa aufgerissenen Wunden zu heilen.

Michaela Schörcher ist Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Landshut-Compiègne. Dem BR sagt sie, dass weder die Landshuter 1962 von der Idee der Städtepartnerschaft begeistert waren noch die Bürger von Compiègne. Doch man war offen für die Idee und wollte wissen, ob eine derartige Städtepartnerschaft nicht doch etwas nützt.

Frankreich und Deutschland als Partner

Wie es in einer französischen Zeitung heißt, war die Partnerschaft der beiden Städte eine der ersten in Frankreich, die zwei Städte aus diesen Nachbarländern zusammenführte.

Landshut hat neben dieser Städtepartnerschaft weitere vier: Elgin (Schottland), Schio (Italien), Ried im Innkreis (Österreich) und Sibiu/Hermanstadt (Rumänien). Ziel ist es, sich kulturell und wirtschaftlich auszutauschen, wie es von der Stadt Landshut heißt.

Aus dem Wunsch, auch auf Bezirksebene einen Beitrag zur Freundschaft beider Länder und damit zur Förderung des europäischen Gedankens zu leisten, entstand 1991 die Regionalpartnerschaft zwischen dem Bezirk Niederbayern und dem Departement Oise, in dem Compiègne liegt.

Durch Partnerschaften Europa verstehen

Für Schörcher hat der Austausch zwischen den beiden Städten etwas zum Verständnis für Europa beigetragen:

"Diese Städtepartnerschaften tragen im Kleinen dazu bei, dass man geneigter ist zu sagen: Europa ist eine gute Sache." Michaela Schörcher, Partnerschaftsverein

Erst durch eine Städtepartnerschaft sei es möglich, andere Länder und andere Sprachen wirklich kennen und auch verstehen zu lernen. Für die Vorsitzende ist aber eines ganz wichtig: Auch andere Meinungen müssen akzeptiert werden. Durch die Städtepartnerschaft werde mitunter das Interesse an der Auslandspolitik geweckt. Schörcher selbst folgt beispielsweise auf Twitter unter anderem Emmanuel Macron.

Lebendiges Miteinander

Schörcher ist seit 25 Jahren Vorsitzende des Vereins. Alle zwei Monate gibt es in Landshut einen Stammtisch. Ihrer Meinung nach ist durch die Städtepartnerschaft und dem daraus gegründeten Verein auch eine engere Bindung zwischen den Landshutern selbst entstanden.

Um die Partnerschaft und den Zusammenhalt mit den französischen Bürgern zu stärken, gibt es Begegnungstermine mit Vereinen oder Verbänden bei Veranstaltungen: Treffen im Elsass, in Burgund oder am Bodensee. Dieses Jahr im Herbst treffen sich der Landshuter und der Compiègner Verein in Würzburg.

Die Berufsschule l, ll und die BOS pflegen durch die Schüleraustauschprogramme mit der Cité Technique Mireille Grenet in Compiègne einen regen Kontakt mit der Partnerstadt.

Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich

Wie Schörcher erzählt, seien über die Jahre hinweg auch Freundschaften zwischen Deutschen und Franzosen entstanden - auf den großen Festen sei man immer dabei, wie beispielsweise auf der Landshuter Hochzeit. Womöglich durch das Landshuter Spektakel inspiriert, hat die Städtepartnerschaft sogar Ehen hervorgebracht.

Das nächste große, gemeinsame Ereignis steht schon für nächstes Jahr im Mai fest: das alle fünf Jahre stattfindende Europafest in der Landshuter Altstadt. Auch hier wird nicht nur die Partnerschaft zwischen Landshut und Compiègne gefeiert, sondern mittlerweile auch die Freundschaft.