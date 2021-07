Städtebauförderung: 24 Millionen Euro für Unterfranken

Ortszentren stärken und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern – das will das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr mit der Städtebauförderung erreichen. So kann im Würzburger Stadtteil Hubland zum Beispiel das Projekt "HUB 27" gefördert werden, also die Sanierung eines ehemaligen Mannschaftsgebäudes. Es soll in Zukunft zum Zentrum für Soziales, Kultur und Bildung umgebaut werden. Das ist aber nur eines von vielen Vorhaben in Unterfranken, die durch das Geld von Bund und Land gefördert werden.

24 Millionen Euro für 63 unterfränkische Kommunen

Insgesamt erhalten 63 unterfränkische Kommunen Fördermittel in Höhe von mehr als 24 Millionen Euro. Die Städte und Gemeinden werden im Rahmen der Städtebauförderungsprogramme "Lebendige Zentren", "Sozialer Zusammenhalt" und "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

Diese Projekte sind in Unterfranken geplant

Neben dem Projekt am Hubland in Würzburg soll auch der Markt Randersacker von dem Fördergeld profitieren. Der als "Flecken" bezeichnete ehemalige Marktplatz soll gestalterisch und funktional aufgewertet werden. Im Markt Wiesentheid soll der Schlossplatz auf Grundlage eines geförderten Architektenwettbewerbs neu gestaltet werden. In der Gemeinde Niederwerrn sollen am "Altortpfad" eine Bürgerbegegnungsstätte mit Café und eine "Energiescheune" als Versorgungszentrale für die "Neue Mitte" entstehen.

Bürgerinnen und Bürger können sich einbringen

Insgesamt werden in Bayern 581 Maßnahmen in 486 bayerischen Kommunen gefördert. Zusammen mit den Mitteln der Kommunen stehen mehr als 300 Millionen Euro für Projekte zur Verfügung. Das Besondere sei laut Ministerium, dass sich Bürgerinnen und Bürger und örtliche Akteure durch Ideen und Projekte einbringen können