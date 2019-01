Städte- und Gemeindebund fordert mehr Geld für Infrastruktur

Die Marke "Made in Germany" sei in Gefahr, so der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Uwe Brandl. Der Grund: Ein Investitionsrückstand von 159 Milliarden Euro bundesweit. Dies zeige sich daran, dass Brücken und Straßen bröckeln und "Schulen eher analogen Baracken als digitalen Kathedralen der Bildung ähneln".

Besonders problematisch seien die Investitionsrückstände auf dem Land, die zu einem großen Gefälle zwischen ländlichen Regionen und Städten führten. Dort wo der Bus nur einmal am Tag fährt, es kaum mehr Ärzte gibt und die Schulen marode sind, würden sich Menschen zunehmend abgehängt fühlen.

Auch in Bayern angeschlagene Kommunen

Zwar ginge es Bayern vergleichsweise gut, allerdings gebe es nach wie vor das klassische Nord-Süd und Ost-West-Gefälle.

"Wenn man die einzelnen Kommunen ansieht, haben wir weit über 600 Kommunen, die tatsächlich kaum in der Lage sind, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen." Uwe Brandl, Präsident des Städte- und Gemeindebundes

Größter Investitionsrückstand im Bereich Bildung

Besonders im Bereich Bildung sei zu wenig investiert worden. Der Städte- und Gemeindebund fordert deshalb die Bundesländer auf, der Lockerung des Kooperationsverbotes zuzustimmen, damit die versprochenen fünf Milliarden Euro des Digitalpakts an die Schulen fließen können. Denn eigentlich ist Bildung Ländersache.

"Der Bund zieht sich sehr schnell immer auf die Situation zurück, dass er sagt - nach dem Grundgesetz sind die Länder für euch zuständig und ich glaube, das miteinander sprechen würde uns helfen, die großen Mammutaufgaben, die vor uns liegen, schneller zu bewältigen." Uwe Brandl

Zu viel Bürokratie

Brandl bemängelte außerdem die fehlenden Investitionen im Bereich Wohnen. Das liege nicht nur an angespannten Finanzen, sondern vor allem auch an hohen bürokratischen Hürden. In den vergangenen fünf Jahren habe sich die Anzahl der Bauvorschriften vervierfacht. Die hohen Standards und strengen Regelungen würden Investitionen häufig verteuern, verlangsamen oder mitunter ganz verhindern. Allein Bayern bräuchte jährlich im Schnitt 70.000 Wohnungen laut bayerischem Bauministerium. 2017 wurden gut 61.000 gebaut.

Digitalisierung vorantreiben

Aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes können digitale Lösungen in vielen Bereichen Abhilfe schaffen. Beispielsweise könnte autonomes Fahren Verkehrsströme effizienter steuern und eine bessere Internetversorgung das Leben in ländlichen Regionen attraktiver machen und somit zu einer Entspannung des Wohnungsmarktes in den Städten führen. Umso wichtiger sei es deshalb, den Breitbandausbau flächendeckend voranzutreiben.

Nur wenn in den vielfältigen Regionen Deutschlands gleichwertige Lebensverhältnisse herrschten könnte einer weiteren Spaltung der Gesellschaft entgegengewirkt werden.