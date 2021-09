Stadtwerke Schweinfurt gewinnen den Stadtwerke Award 2021

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH ist auf dem Stadtwerkekongress in Dortmund mit dem Stadtwerke Award 2021 ausgezeichnet worden. Schweinfurt hatte sich bei dem Wettbewerb mit dem Projekt "Klimaneutrale Wasserversorgung in Mainfranken" gegen rund 60 Bewerber durchgesetzt. Auch im Finale der besten sechs setzten sich die Schweinfurter durch und belegten am Ende den 1. Platz. Sowohl eine hochkarätig besetzte Jury als auch ein Publikumsvoting kürten die Stadtwerke Schweinfurt zum Sieger.

Ganzheitliches Konzept auf dem Weg zur Energiewende

Vor fünf Jahren, beim Stadtwerke Award 2017, hatten die Schweinfurter mit Ihrem Quartierskonzept für den neuen Stadtteil Bellevue schon einmal den dritten Platz errungen. Den Gewinn des Stadtwerke Awards 2021 sieht Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Kästner nun als "großartige Bestätigung" auf dem Weg, die Energiewende in der Region weiter voranzutreiben. Er dankt in diesem Zusammenhang seiner Belegschaft und den Unterstützern beim Publikumsvoting. Die Jury urteilte: "Die Stadtwerke Schweinfurt haben ein beeindruckend ganzheitliches Konzept vorgelegt, das die Themen Sektorenkopplung, Digitalisierung und Wasserversorgung ideal verbindet".

Ziel ist eine klimafreundliche Wasserversorgung

Ziel des jetzt ausgezeichneten Projekts ist die klimafreundliche Wasserversorgung der fränkischen Trockenplatte. Die Stadtwerke wollen dazu noch eine eigene Photovoltaik-Anlage errichten und die gesamte Energieversorgung der Wassersparte auf Grünstrom umstellen. Durch die Verknüpfung von Wasserspeicherreservoirs als Energiespeicher mit der PV-Anlage, einem Batteriespeicher und einem Blockheizkraftwerk soll der Eigenverbrauch weiter optimiert werden. Das komplexe System wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gesteuert. Die Wasserversorgung soll durch das Projekt "autark" und damit zu 100 Prozent krisensicher werden.

Der Stadtwerke Award zählt zu den renommiertesten Preisen für Stadtwerke und wird seit 2009 einmal jährlich vergeben, seit 2016 auf dem VKU-Stadtwerkekongress gemeinsam mit dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) und der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK).