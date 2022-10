Stadtwerke Neumarkt wollen Kunden beim Erdgaspreis entlasten

Die Stadtwerke Neumarkt in der Oberpfalz wollen die Entlastungen beim Erdgaspreis in vollem Umfang an ihre Kunden weitergeben. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Das macht den Gaspreis billiger

Um Haushalte und Unternehmen zu entlasten, hat die Bundesregierung die Erdgasbeschaffungsumlage gekippt und gleichzeitig einen Rettungsschirm angekündigt. Vor allem macht sich laut Stadtwerken der Wegfall der Beschaffungsumlage bemerkbar.

Beispiel im Tarif Jura Erdgas 1 mit einem Verbrauch von 20.000 kW/h pro Jahr: Von dem in dem Preisanpassungsschreiben genannten 14,57 ct/kWh bleiben nach Abzug der Beschaffungsumlage und der gesenkten Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent 10,52 ct/kWh übrig.

"Es bedeutet, dass der Arbeitspreis nicht, wie für unsere Kunden zunächst angekündigt, um die Gasbeschaffungsumlage steigt, und sich auch die niedrigere Mehrwertsteuer bemerkbar macht." Dominique Kinzkofer, Geschäftsführer der Stadtwerke Neumarkt.

Erdgaspreise müssen 2023 angepasst werden

Energiesparen bleibe dennoch eine wichtige Maßnahme. Kinzkofer empfiehlt seinen Kunden die Abschlagszahlungen nicht nach unten anzupassen. Denn die aktuellen Erleichterungen würden nichts an den extrem gestiegenen Beschaffungskosten ändern.

Kinzkofer kündigt an, dass die Stadtwerke die Erdgaspreise 2023 erneut anpassen müssten.

Wohl keine Entlastung in Deggendorf und Regensburg

Anders bei den Stadtwerken in Regensburg und Deggendorf: Unmittelbar wirken sich die in den letzten Wochen wieder gefallenen Gaspreise nicht aus, teilt Martin Gottschalk, Sprecher des Regensburger Versorgers Rewag, mit. Das liegt daran, dass Grundversorger wie die Stadtwerke Strom und Gas für die Privatkunden in der Regel nicht zum gerade geltenden Tagespreis auf dem sogenannten Spotmarkt einkaufen. Die benötigten Mengen seien teilweise schon vor Monaten oder Jahren zu den damals aufgerufenen Preisen eingekauft worden, sagt Gottschalk.

Das bestätigt auch sein Deggendorfer Kollege Johann Dollmaier. So profitierten die Kunden jetzt sogar noch von den alten Gasmengen, die beispielsweise 2019 oder 2020 zu vergleichsweise günstigeren Preisen eingekauft wurden.