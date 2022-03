Stadtwerke München wollen kriegsbedingt länger Kohle verheizen

Noch zu Jahresbeginn sah es danach aus, als könnte der Kohleblock des Heizkraftwerks Nord vier Jahre früher als geplant auf Gas umgestellt werden. Die Gasversorgung schien stabil. Der Ukraine-Krieg macht diesem frühen Ausstieg nun einen Strich durch die Rechnung: Die Stadtwerke München (SWM) wollen ihn um mindestens ein Jahr verschieben.

Heizkraftwerk Nord ist systemrelevant

Der Kohleblock des Heizkraftwerks Nord ist laut Bundesnetzagentur für die Stromversorgung systemrelevant und kann nicht ersatzlos abgeschaltet werden. Eine Umstellung schon zur kommenden Heizperiode 2022/ 2023 wäre zwar weiterhin technisch machbar – aber "im Sinne der Versorgungssicherheit" womöglich nicht vertretbar.

Astronomische Gaspreise und schwindende Vorräte

"Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist eine künftige Versorgung mit Erdgas in Frage gestellt", heißt es von den Stadtwerken München. Der Füllstand der süddeutschen Erdgasspeicher liege aktuell unter 20 Prozent und die Gasflüsse aus Russland blieben "deutlich" unter dem langjährigen Mittel. Als Reaktion haben sich die Gaspreise im Großhandel mehr als verfünffacht. Auch ein kompletter Stopp von Gaslieferungen aus Russland steht als mögliches Szenario im Raum.

Versorgungslage nicht ohne Not verschärfen

Würde das Heizkraftwerk Nord zeitnah auf Gas umgestellt, ginge damit ein neuer Großverbraucher ans Netz, der deutlich mehr Erdgas benötigen würde als alle bisherigen SWM-Privatkunden in München zusammen. "Die Versorgungslage könnte sich dadurch weiter verschärfen", so die Stadtwerke, und eine Zwangsabschaltung von Industriekunden bei einem Engpass wäre dann wahrscheinlicher.

Vorschläge für den Stadtrat

Der Stadtrat wird sich nächste Woche mit dem Thema befassen. Dem Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft wollen die SWM am 15. März verschiedene Szenarien vorlegen, darunter entweder der Weiterbetrieb, die Umstellung von Kohle auf Gas so bald als möglich, oder aber erst in den folgenden Jahren.