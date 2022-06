"Stadtwerke"-Betrüger in München und Bamberg unterwegs

Die Warnung der Stadtwerke München (SWM) ist noch immer aktuell: Nach wie vor geben sich Betrüger als SWM-Mitarbeitende aus und drängen Menschen dazu, einen Vertrag abzuschließen oder ihre Zählernummer zu nennen. In Bamberg sieht es ähnlich aus: Dort sind im Stadtteil Gartenstadt seit Anfang Juni aggressive Haustürverkäufer unterwegs, die den Anschein erwecken, von den Bamberger Stadtwerken zu sein.

Aggressive Haustürverkäufer in Bamberg und München

Gegenüber potenziellen Kunden würden diese Haustürverkäufer häufig energisch auftreten, diese massiv bedrängen und teils mehrfach besuchen. Demnach hätten aggressive Haustürverkäufer gegenüber potenziellen Kunden angekündigt, so lange wiederzukommen, bis diese den Vertrag unterschrieben.

Dass in Bamberg gerade das Glasfasernetz ausgebaut wird, nutzen die Betrüger als Anlass, um die Menschen zu Telekommunikationsverträgen zu überreden. Das teilten die Stadtwerke vergangene Woche mit, mehrere Zeugen hätten sich mit solchen Vorfällen gemeldet.

Verkäufer arbeiten auf Provision für andere Anbieter

Die Stadtwerke in München und in Bamberg betonen, dass die Betrüger in keiner Art und Weise mit den Stadtwerken in Verbindung stehen, dort nicht angestellt sind und keine Verträge der Stadtwerke verkaufen. "Nach aktuellen Erkenntnissen der Stadtwerke sieht es so aus, dass diese Haustürverkäufer bei einem Direktvertriebsunternehmen angestellt sind, das erfolgsabhängig für ein deutsches Telekommunikationsunternehmen arbeitet", erklärt Jan Giersberg, Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg.

Echte Mitarbeiter der Stadtwerke erkennen

Die Stadtwerke München haben festgestellt, dass vor allem Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen anfällig für die Betrugsmasche sind. In Bamberg seien es insbesondere ältere Menschen, die den Haustürverkäufern auf den Leim gehen würden, so die dortigen Stadtwerke. Beide weisen darauf hin, dass echte Mitarbeitende immer einen Dienstausweis vorlegen können und dass die sogenannten "Drückerkolonnen" nicht den Standards der Stadtwerke entsprechen.

Wie man mit der Betrugsmasche umgeht

Wer sich unsicher ist, könne auch direkt bei den Stadtwerken nachfragen. Hinweise auf ungewollte Besuche oder Anrufe werden dort ebenfalls entgegengenommen. Wenn sich besagte Verkäufer nicht abwimmeln lassen, rät der Bamberger Stadtwerkssprecher Giersberg dazu, die Polizei zu rufen.

Bamberger Bürgerverein wehrt sich gegen die Masche

In Bamberg setzt sich inzwischen ein Bürgerverein gegen die Masche ein. "Die Leute sind ziemlich genervt und fühlen sich belästigt", so Matthias Neller, Sprecher des Vereins. Aktuell versuche er Verein von einem Betroffenen einen solchen Vertrag zu bekommen und diesen genau zu prüfen. Falls nötig, würden sie diesen dann auch an die Polizei weitergeben. "Es reicht", so Neller. Die Stadtwerke selbst wollen mit einem Infostand auf dem Gartenstädter Markt am 25. Juni die Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Viertels aufklären.