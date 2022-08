Stadtwerke Bayreuth warnen vor Betrügern am Telefon

Die Sorge um die aktuell steigenden Strompreise wollen sich offenbar auch Betrüger zunutze machen. Im Raum Bayreuth haben sich zuletzt Anrufe gehäuft, in denen sich Unbekannte als "Energiezentrale Berlin" ausgeben und sensible Daten erfragen wollen. Die Anrufer würden dabei vortäuschen, im Auftrag der Stadtwerke anzurufen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke Bayreuth.

Betrüger fordern die Herausgabe der Zählernummer am Telefon

Unter dem Vorwand, dass der Stromvertrag auslaufe, werden die Betroffenen von den Anrufern dazu aufgerufen, ihre Zählernummer preiszugeben. Dadurch könne ein Anbieterwechsel angestoßen werden – unabhängig davon, ob der Kunde das überhaupt will, heißt es in dem Schreiben der Stadtwerke weiter. Wenn die eingehende Vertragsbestätigung dann nicht rechtzeitig gekündigt werde, sei der ungewollte Anbieterwechsel perfekt.

Die Stadtwerke Bayreuth raten daher, den Namen des Anrufers und die Telefonnummer zu notieren oder eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einzureichen. Außerdem sei bei verdächtigen Anrufen große Skepsis angebracht: Ein Mitarbeiter der Stadtwerke Bayreuth würde nie mit Privatkunden einen Vertrag per Telefon oder an der Haustür abschließen.