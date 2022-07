Stadtwerke Bayreuth präsentieren Entwürfe für neuen Standort

In einer Ausstellung präsentieren die Stadtwerke Bayreuth zwei Architektenentwürfe für ihren 50 Millionen Euro teuren Neubau am zukünftigen Standort in der Eduard-Bayerlein-Straße. Ausgestellt werden die Pläne ab Montag (11.07.22) am bisherigen Unternehmenssitz der Stadtwerke in der Birkenstraße 2. Die beiden Entwürfe haben es in die Endrunde des Architektenwettbewerbs geschafft. 15 Arbeiten waren eingereicht worden, fünf kamen in die engere Auswahl.

Architektenentwürfe sehen Holz-Hybrid-Bauweise und viel Grün vor

Platz eins des Planungswettbewerbs belegte der Entwurf des Büros Gerber Architekten in Düsseldorf. Er sieht den Erhalt des sogenannten Schalthauses vor. Es soll entkernt und zum "sozialen Herz" umfunktioniert werden, in dem alle Stadtwerke-Mitarbeiter zusammenkommen können. Die Architekten schlagen eine Holz-Hybrid-Bauweise vor, bei der Holz und Beton zum Einsatz kommen.

Der zweite Preisträger, das Büro H2M aus München, sieht den Neubau eines S-förmigen Gebäudes vor, in dem alle Beschäftigten unter einem Dach arbeiten. Der Neubau soll begrünt werden und ein Blickfang für die Kunden sein. Vorgesehen sind auch Photovoltaik-Anlagen.

Welcher der beiden Entwürfe das Rennen macht, will die Jury im Herbst entscheiden.

Wichtig ist den Stadtwerken die "Nachhaltigkeit" des Neubaus

Wichtig ist den Stadtwerken eine nachhaltige Bauweise. "Als Energieversorger wissen wir um unsere Vorbildfunktion und wollen daher eine Zertifizierung nach den Maßstäben der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen erreichen", betont Stadtwerke-Geschäftsführer Roland Dietrich.

Steigerung der Baukosten eingepreist, aber nicht der Ukraine-Krieg

Der Umzug in die neuen Gebäude ist für 2025 vorgesehen. Finanzieren werden die Stadtwerke das 50 Millionen Euro teure Projekt durch den Verkauf von mehreren Grundstücken, darunter ist auch das Gelände am bisherigen Sitz der Stadtwerke in der Birkenstraße. "Die Baukostensteigerungen der vergangenen Jahre sind zwar bereits eingepreist, nicht aber die Entwicklungen, die durch den Krieg in der Ukraine entstanden sind", so Geschäftsführer Dietrich.

Die Ausstellung mit den beiden Architektenentwürfen ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die Stadtwerke zeigen die Ausstellung bis 22. Juli.