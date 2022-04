Stadtwerke Bamberg: Bei 9-Euro-Ticket viele Fragen offen

Der Münchner MVV-Chef nennt es ein "Knallerangebot" und auch die Stadtwerke Bamberg, die für den Stadtbusverkehr zuständig sind, finden die Grundidee eines 9-Euro-Tickets eine gute Sache. Doch es ist nicht mehr lange bis zur Einführung am 1. Juni und noch sei die Finanzierung nicht ganz geklärt.

"Die Grundidee ist gut"

Für neun Euro einen ganzen Monat lang alle Verkehrsmittel im Nah- und Regionalverkehr benutzen, das ist die Idee der Berliner Ampelkoalition. Das 9-Euro-Ticket ist ein Bestandteil des "Energiekosten-Entlastungspakets" und soll in ganz Deutschland für drei Monate gelten. Ziel sei es dabei, die Attraktivität des ÖPNV zu steigern, aber vor allem angesichts der hohen Spritpreise auch den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel schmackhaft zu machen. Wie genau die Regeln für so ein 9-Euro-Ticket ausschauen, bleibt den Ländern überlassen.

Die Grundidee finden auch die Stadtwerke Bamberg gut, doch noch seien viele Fragen offen und die Zeit drängt. "Nachdem seit Wochen über das Ticket geredet wird, brauchen wir nun dringend Klarheit über fehlende Details", erklärt Jan Giersberg von den Stadtwerken Bamberg gegenüber BR24. Die Einführung zum 1. Juni sei ambitioniert, da vieles noch unklar sei. Alleine die Organisation und der administrative Aufwand für Rückvergütungen von derzeitigen Abonnementverträgen, beispielsweise für Monats- oder Jahreskarten, sei immens hoch.

Wer trägt die Kosten des 9-Euro-Tickets?

Noch ist unklar, wie das neue 9-Euro-Ticket angenommen wird. Einige Verkehrsunternehmen warnen bereits vor einer Überlastung und das in Corona-Zeiten und damit auch einem hohen Krankenstand. Nicht ganz geklärt scheint aber vor allem die Finanzierung zu sein. Das bayerische Verkehrsministerium zeigte sich enttäuscht über die Gespräche mit dem Bund zum geplanten Ticket und warnt davor nun die Kosten bei Ländern, Kommunen und Verkehrsunternehmen abzuladen. Ursprünglich hatten die Länder 5,6 Milliarden Euro vom Bund gefordert: Nun stehen aber wohl nur 3,7 Milliarden Euro zur Verfügung, erklärte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter. Und auch der Deutsche Städtetag sieht beim öffentlichen Nahverkehr eine Finanzierungslücke in Milliardenhöhe.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) stellte jedoch klar, der Bund werde die Kosten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro tragen und die Länder dürften sogar noch die Einnahmen von neun Euro pro Ticket behalten. Damit könnten die Verwaltungskosten bezahlt werden, erklärte der Minister gegenüber dem TV-Sender Welt. Am Mittwoch wird darüber im Bundestag abgestimmt, dann muss der Bundesrat noch zustimmen. Zu einem Rettungsschirm oder den Ausgleich für gestiegene Energiepreise für den ÖPNV sagte Wissing nichts.

"Wer bestellt, zahlt"

Der Bund müsse komplett die Kosten für das 9-Euro-Ticket tragen, das sehen auch die Stadtwerke Bamberg so. "Es gilt klar: wer bestellt, zahlt. Eine Mitfinanzierung durch die kommunalen Verkehrsunternehmen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, denn schon jetzt ist der ÖPNV chronisch unterfinanziert", erklärt Jan Giersberg von den Stadtwerken Bamberg.

Alleine aufgrund der gestiegenen Spritkosten rechnen die Stadtwerke in diesem Jahr mit rund einer Million Euro an Mehrausgaben für den öffentlichen Nahverkehr. Auch die Belastungen durch zusätzliche Hygienemaßnahmen während der Corona-Pandemie und die gesunkene Zahl an Fahrgästen hätten sich in den letzten zwei Jahren negativ auf die Finanzkraft der Verkehrsunternehmen ausgewirkt.