"Stadtwald statt Landesgartenschau" - Unterschriften eingereicht

Die Bürgerinitiative "Stadtwald statt Landesgartenschau" hat im Innenhof des Schweinfurter Rathauses 3.310 Unterschriften eines Bürgerbegehrens übergeben. Ziel ist es, einen Bürgerentscheid zu erreichen. 2.379 gültige Unterschriften von Schweinfurter Bürgern sind rechtlich dafür nötig, dass der Schweinfurter Stadtrat die Durchführung eines Bürgerentscheids beschließen muss. Die Bürgerinitiative will erreichen, dass auf dem Gelände der einstigen US-Ledward-Kaserne, auf dem bis vor ein paar Jahren unter anderem Panzer und verschiedenen Werkstatthallen standen, ein rund zehn Hektar großer Wald gepflanzt wird.

Hohe Investitionskosten

Die Stadt Schweinfurt dagegen will an gleicher Stelle 2026 eine Landesgartenschau ausrichten. Die Pflanzung eines künftigen Waldes wäre laut der Initiativen-Sprecherin, der Schweinfurter Stadträtin Ulrike Schneider, für das Klima günstiger und zudem deutlich billiger als die Investition in eine Landesgartenschau. Die Pflanzung von 10 Hektar Stadtwald würde laut Schneider rund 200.000 Euro kosten. Die Investitionskosten für die Landesgartenschau mit geplant zwölf Millionen Euro hält Schneider für viel zu hoch. Weiterhin ist sie der Ansicht, dass damit nichts für das Klima getan würde.

Defizit durch ausbleibende Besucher

Die jüngsten Zahlen zur Würzburger Landesgartenschau zeigten überdies, wie stark die städtischen Finanzen am Ende in Mitleidenschaft gezogen würden. Neben Investitionen von 8,5 Million Euro trage die Stadt Würzburg für die eigentliche Durchführung der LGS von vornherein 2,5 Million bei und müsse nun auch noch ein Defizit in Millionenhöhe durch ausbleibende Besucher schultern, schreibt Schneider. Statt einer Million Besucher werden bis zum Ende der Landesgartenschau in Würzburg nur zwischen 600.000 und 700.000 Menschen gekommen sein. Während Schneider davon ausgeht, dass zur Deckung der erwarteten Einnahmen in Schweinfurt eine Million Menschen kommen müssten, erwartet der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé nur rund 500.000 Besucher. Seine Verwaltung geht von 750.000 Besuchern aus.