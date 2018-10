Schweinfurt: Bürgerentscheid über Stadtwald vermutlich im Januar

Wie die Stadt Schweinfurt am Mittwoch mitteilte, sind die im Zuge des Bürgerbegehrens eingereichten Unterschriften der Bürgerinitiative "Stadtwald statt Landesgartenschau" für einen Stadtwald auf dem ehemaligen Kasernengelände der "Ledward Barracks" zulässig. Die Stadt Schweinfurt dagegen will an gleicher Stelle 2026 eine Landesgartenschau ausrichten.

Bürgerinitiative hat nötige Unterschriften zusammenbekommen

Wie die Überprüfung ergab, wurden 3.330 Unterschriften eingereicht, davon waren 625 Unterschriften ungültig. Gültig sind 2.705 Unterschriften. Dies entspricht 6,81 Prozent der wahlberechtigten Schweinfurter. Somit wurde das nötige Quorum erreicht. Die Stadtverwaltung schlägt dem Stadtrat vor, die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festzustellen. Als Abstimmungstermin wird der 20. Januar vorgeschlagen.

Bäume statt Blumen

Am 28. September hatte die Bürgerinitiative "Stadtwald statt Landesgartenschau" die Unterschriften eingereicht. 2.379 gültige Unterschriften von Schweinfurter Bürgern sind rechtlich nötig, damit es in Schweinfurt zu einem Bürgerentscheid kommt. Die Bürgerinitiative will erreichen, dass auf dem einstigen US-Ledward-Kasernen-Gelände ein rund zehn Hektar großer Wald gepflanzt wird.