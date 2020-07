"Stadtteilmütter": Frauen helfen zugewanderten Familien

Mindestens einmal pro Woche trifft sich Irina Trautwein mit Familie Rizov. Die Familie aus Moldawien lebt seit einem knappen Jahr in Deutschland. Vor allem der zehnjährige Sohn Rostislav erlebt gerade schwere Zeiten, weil er wegen Corona nur selten zur Schule gehen kann. Wie soll er so seine Deutschkenntnisse verbessern? Jetzt hilft Irina Trautwein ihm bei den Schulaufgaben. Sie ist selbst vor rund 20 Jahren als Spätaussiedlerin nach Deutschland gekommen.

"Ich weiß es noch aus eigener Erfahrung: Am Anfang ist alles schwer, alles ist neu und wichtig: Wohnung suchen, Arbeit suchen, Formulare ausfüllen, die Schule, das Sozialsystem verstehen. Es gibt keine leichten Aufgaben." Irina Trautwein, Stadtteilmutter

Gesuchte Kernkompetenz: Mama

Irina Trautwein hat selbst zwei Söhne. Obwohl sie als Spätaussiedler aus Russland kamen, sprachen sie kaum deutsch. Damals gab es niemanden, der ihnen geholfen hat. Deswegen war sie sofort bereit mitzumachen, als sie 2015 von dem Projekt "Stadtteilmütter" der Stadtmission Nürnberg gehört hat. Sie nahm an dem mehrmonatigen Kurs teil und ließ sich als Integrationshelferin ausbilden. Wichtig bei dem Projekt ist, dass die Frauen in aller Regel selbst eine Migrationsgeschichte haben und sich so sehr gut einfühlen können in die Sorgen und Nöte der neu zugewanderten Familien.

Hilfe bei Behördengängen, Anträgen und dem Schulsystem

Seit Januar begleitet Irina Trautwein jetzt die Familie Rizov. Sie hilft ihnen komplizierte Formulare auszufüllen, übersetzt Briefe, geht mit zu Ämtern oder der Krankenkasse. Viel Zeit verbringt sie mit Rostislav – die studierte Kunstpädagogin gibt ihm Zeichenunterricht und hilft ihm in der Schule klarzukommen, auch indem sie Rücksprache hält mit seinen Lehrerinnen. Bei dieser Familie ist Irina Trautwein sehr zuversichtlich, dass sie nicht allzu lange Unterstützung brauchen werden, weil sie selbst sehr aktiv versuchen, sich zurechtzufinden und deutsch lernen. In wenigen Monaten schon, denkt sie, wird sie dann einer neuen Familie helfen können.

Neue "Stadtteilmütter" gesucht

In den vergangenen zehn Jahren wurden schon mehr als 120 Familien mit rund 250 Kindern von den "Stadtteilmüttern" betreut. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, aber es gibt eine Aufwandsentschädigung. Und die Mütter werden von einer hauptamtlichen Sozialpädagogin unterstützt, falls sie selbst einmal nicht weiterwissen. Das Projekt wurde in diesem Jahr mit dem Frauenpreis der Stadt Nürnberg ausgezeichnet. Im Juli 2020 startet ein neuer Ausbildungskurs für den noch Interessentinnen gesucht werden. Denn viele weitere Familien würden sich freuen über die Unterstützung durch eine "Stadtteilmutter".