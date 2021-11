Stadtsteinach: Neue Umgehungsstraße bringt "Jahrhundertchance"

Diana Kraus freut sich ziemlich, dass es jetzt eine Ortsumgehung für Stadtsteinach gibt. Beim Bürgerforum zur Zukunft der Innenstadt geht sie als erste ans Mikrofon, trägt ihre Ideen für eine umgestaltete Innenstadt vor. Sie plädiert für mehr Gastronomie am Marktplatz, mehr Grün und vor allem ein Tempolimit. Kinder und Senioren sollen künftig gefahrlos und barrierefrei in der engen Stadtmitte unterwegs sein können. Egal ob zu Fuß, mit dem Rad, dem Rollator.

Jahrhundertchance für Stadtsteinach?

Ein lebendiges Stadtsteinach wünschen sich die meisten der etwa 50 Bürgerinnen und Bürger für die Zukunft. Am Beginn des langen Umgestaltungsprozesses steht dieses erste Bürgerforum. Stadtplaner Gunter Schramm, vom Planungsbüro Planwerk sammelt die Ideen aus dem Publikum und ist überrascht, wie sehr sich die Menschen einbringen.

Er selbst bezeichnet die Umgestaltung der Stadt als Jahrhundertchance. Seit die Bundesstraße 303, die mitten durch die Stadt und über den Marktplatz führte, vor einer Woche aus der Stadt herausgenommen wurde, hat die Verwaltung auch wieder die Hoheit über die Hauptstraße und den Marktplatz.

Vorher lag diese beim Bund, weil Bundesstraße. Das freut auch Bürgermeister Roland Wolfrum. Für seine Stadt beginne nun die Zeit "nach der Umgehung". Stadtsteinach sei mit der Eröffnung der Umgehung auf einen Schlag ruhiger und vor allem sicherer geworden.

Gefährliche Ortsdurchfahrt

Über 6.000 Fahrzeuge vom Pkw bis zum Langholzfuhrwerk passierten jeden Tag die engen Kurven am Marktplatz und die 15-prozentige, ebenfalls kurvige Steigung. Autos mussten immer auf den Gehweg ausweichen, wenn ihnen ein Lkw entgegenkam. Zwei Lastwagen im Begegnungsverkehr sorgten für kleine Staus in der Innenstadt. Dazu Lärm und Gestank.

Für Fußgänger, besonders Kinder und Senioren konnte es gefährlich werden. Unfälle ereigneten sich immer wieder. Die Gefahrensituation gab schließlich den Ausschlag für den Neubau der Ortsumgehung.

23 Millionen Euro für die neue Umgehung

Obwohl erste Pläne bis 1949 zurückreichen, begannen, nach vielem Hin und Her, die Bauarbeiten für die Umgehung erst 2019. 23 Millionen Euro haben die 3,5 Kilometer gekostet. Drei Ein- und Ausfahrten nach Stadtsteinach gibt es, Lärmschutz für die Anwohner, Klärbecken für das Schmutzwasser von der Straße und 5,3 Hektar Kompensationsflächen für den Neubau.

Am 12. November wurde die Umgehungsstraße dem Verkehr übergeben. Diana Kraus war dabei, mit einem selbst gemalten Schild auf das sie "Mir freun uns ganz orch" geschrieben hat.

Neugestaltung wird 10 Jahre dauern

Jetzt geht es um die Zukunft. Lebendiges, generationenübergreifendes Stadtleben, mehr Lebensqualität insgesamt, Gastronomie und Tourismus. Der erlebt gerade einen Aufschwung im Frankenwald und auch Stadtsteinach profitiert davon. Bis zu 15 Jahre kann es dauern, bis der Prozess abgeschlossen ist, bis klar ist, wohin es gehen soll, mit welchen Maßnahmen und was sie kosten werden. Immerhin gibt es viele Fördertöpfe von der Stadtbegrünung bis zum Radwegebau.

Die 3.000 Einwohner Stadt muss sich finanziell nicht überheben. Die erste, einfachste und schnellste Maßnahme wäre ein Tempo 30 Schild am Marktplatz und in der Hauptstraße. Das darf die Stadtverwaltung nämlich jetzt eigenverantwortlich aufstellen. Diana Kraus, Anwohnerin in der Hauptstraße, würde das gefallen.