Stadtsteinach: Bürger erkunden Ortsumfahrung zu Fuß und per Rad

Trotz regnerischem Wetter nutzten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich die nahezu fertiggestellte Ortsumgehung von Stadtsteinach anzusehen. Die Stadt und das Staatliche Bauamt Bayreuth hatten am Sonntag zu einer Baustellenbegehung eingeladen. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad konnten die Menschen die 3,5 Kilometer lange, nördlich an der Stadt vorbeiführende Neubaustrecke erkunden.

Ortsumfahrung von Stadtsteinach ersetzt kurvige Durchfahrt

Die Umfahrung soll vor allem den Durchgangsverkehr um die enge, kurvige und steile Ortsdurchfahrt herumleiten. Diese war in der Vergangenheit immer wieder ein Unfallschwerpunkt. Die Ortsdurchfahrt ist gleichzeitig auch die Trasse der Bundesstraße 303, einer wichtigen Ost-West-Verbindung in Oberfranken.

Ortsumfahrung von Stadtsteinach verringert Lärm in der Stadt

Derzeit passieren etwa 8.000 Fahrzeuge am Tag die Ortsmitte von Stadtsteinach. Nach Fertigstellung der Umgehung dürften es nur noch rund 2.000 sein, hofft der Stadtsteinacher Bürgermeister Roland Wolfrum (SPD). Er freue sich aber auch über die dann geringere Lärmbelastung für die Innenstadt.

Geschäftsinhaber befürchten weniger Kunden und Umsatzrückgang

Welche Auswirkungen die neue Umgehung für die Geschäfte in Stadtsteinach haben werde, wird derzeit in der Bürgerschaft diskutiert. Manche Geschäftsleute gehen von sinkenden Umsätzen aus, weil Durchreisende kaum noch zum Einkaufen in das Ortszentrum fahren würden. Bei einem Bürgerforum am 19. November soll über die Neugestaltung der Innenstadt diskutiert werden.

Ortsumfahrung früher fertiggestellt als geplant

Die Bauarbeiten an der etwa 22 Millionen Euro teuren Umgehungsstraße begannen 2019. Am kommenden Freitag (12.11.21) soll sie eröffnet werden, eine Woche früher als geplant.