Stadtratssitzung in Erlangen von Protesten begleitet

Innen fand die konstituierende Sitzung des Erlanger Stadtrates statt, vor dem Rathaus demonstrierten unter anderem Aktivisten von Extinction Rebellion und Fridays for Future. Sie wollten an den Klimanotstand erinnern, den die Stadträte vor rund einem Jahr ausgerufen hatten.

Stadtrat Erlangen tagt mit Sicherheitsabstand

Die Stadträte trafen sich aufgrund der Corona-Krise nicht im Ratssaal, sondern in der Heinrich-Lades-Halle, um den nötigen Sicherheitsabstand einhalten zu können. Die Corona-Pandemie und die Folgen der Krise werden auch Erlangen in den nächsten Jahren stark fordern, so Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Auch wenn sich derzeit noch keine gravierenden Einbußen im laufenden Haushaltsjahr abzeichnen, werden die Auswirkungen der Krise auch an Erlangen nicht spurlos vorübergehen, so Janik.

Protest auf dem Erlanger Rathausplatz

Die Stadtratssitzung wurde von friedlichen Protest begleitet. Vor der Halle demonstrierten mehrere Gruppierungen. So hatte das Aktionsbündnis "Gedenken gestalten – HuPfla erhalten" eine Kundgebung gegen den Einzug der AfD in den Erlanger Stadtrat angemeldet. Die Partei konnte bei der Kommunalwahl zwei Sitze gewinnen. Zudem demonstrierten Aktivisten von Extinction Rebellion und Fridays for Future vor der Heinrich-Lades-Halle, um den Stadtrat an den von ihm ausgerufenen Klimanotstand zu erinnern. Vor rund einem Jahr hatte sich Erlangen als erste Stadt Bayerns für diesen Schritt entschieden. "Seitdem ist nicht viel passiert. Wir wollen die Stadträte deswegen daran erinnern, was sie damals versprochen haben und dass jetzt auch Taten folgen müssen", sagt Lydia van Odijk von Extinction Rebellion. Vor allem fordern die Aktivisten, dass die Stadt ein konkretes Jahr festlegt, bis wann die Stadt Erlangen klimaneutral sein will.

Oberbürgermeister Janik hält an Klimaschutz fest

Oberbürgermeister Janik betonte in der Stadtratssitzung mehrfach die Bedeutung des Klimaschutzes. So haben sich CSU und SPD in ihrem Kooperationsvertrag darauf geeinigt, dass in den kommenden sechs Jahren 100 Millionen Euro zusätzlich in den Klimaschutz investiert werden, so Janik. Zudem werde ein Referat für Klimaschutz und Umwelt neu geschaffen. Sebastian Hornschild von der Klimaliste Erlangen, die ein Zusammenschluss von Klimaschützern ist und erstmals bei den Kommunalwahlen antrat, kritisierte bei der Stadtratssitzung, dass diese finanziellen Mittel zu wenig seien.

Hauptamtlicher Bürgermeister wird in Erlangen gewählt

Bei der konstituierenden Sitzung des Erlanger Stadtrats wurde zudem beschlossen, dass neben Oberbürgermeister Florian Janik in Zukunft ein Bürgermeister hauptamtlich beschäftigt sein wird. Die Kooperationspartner CSU und SPD werden dazu Jörg Volleth, im Wahlkampf noch OB-Kandidat der CSU, nominieren. Er soll am 27.05.20 vom neuen Erlanger Stadtrat gewählt werden.