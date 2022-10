Stadtratsbeschluss: Stadt Parsberg schränkt Winterdienst ein

Die Stadt Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz schränkt in diesem Jahr den Winterdienst ein. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Auch Anwohner sind in der Pflicht

Laut Bürgermeister Josef Bauer (CSU) sollen die Pflichtaufgaben der Stadt davon allerdings nicht betroffen sein. Der Winterdienst wird auf Strecken mit Steigung, Schulbusrouten sowie anderen verkehrswichtigen Punkten nicht eingeschränkt.

In kleineren Siedlungen, die nicht unmittelbar durch Schnee und Eis gefährdet seien, solle aber nicht mehr mehrmals täglich geräumt werden. Der Stadtrat sieht hierbei auch Anwohnern mehr in der Pflicht, Wege zu räumen und zu streuen. Zudem seien Kommunen verpflichtet den Winterdienst so zu organisieren, dass mit Start des Berufsverkehrs die Hauptverkehrswege bereits geräumt sind und die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. Darüber hinaus seien viele Leistungen freiwillig.

Im Vorfeld viel Kritik

Die Räte waren sich einig, dass der bisherige Service des Winterdienstes außergewöhnlich sei und sich eine Art "Verwöhnungsprozess" eingestellt habe. Erste Ankündigungen, dass die Stadt überlegt, den Winterdienst einzuschränken, hatten im Vorfeld für viel Kritik gesorgt, auch in den sozialen Netzwerken.

Laut Bürgermeister Bauer ist darum ein einstimmiger Beschluss des Stadtrates wichtig. Denn er rechne mit Beschwerden. Hintergrund des Beschlusses sind umfassende Überlegungen über Energiesparmaßnahmen.