Stadtrat von Nittenau berät über neues Amazon-Verteilzentrum

Der weltgrößte Online-Händler Amazon will Ende nächsten Jahres ein neues Verteilzentrum in Nittenau in der Oberpfalz in Betrieb nehmen. Am Dienstagabend werden die Pläne erstmals im Stadtrat von Nittenau präsentiert.

Bauherr offenbar Unternehmer aus NRW

Als Bauherr für den 5.500-Quadratmeter-Komplex im Norden von Nittenau tritt ein Immobilienunternehmen aus Nordrhein-Westfalen auf. Der Internethändler würde den Bau dann anmieten. Mindestens 100 feste Arbeitsplätze will Amazon in dem Verteilzentrum schaffen. Zur Stadtratssitzung am Abend haben sich auch Vertreter des Unternehmens angemeldet. Dann soll es weitere Informationen geben.

Nittenaus Bürgermeister freut sich über neue Arbeitsplätze

Nittenaus Bürgermeister Benjamin Boml begrüßt die geplante Ansiedlung. Er freue sich über neue Arbeitsplätze vor Ort und erwarte sich positive Impulse für die ganze Region, sagte er dem BR.

Die endgültige Genehmigung für den Neubau muss das Landratsamt Schwandorf erteilen. In jedem Fall soll es schnell gehen. Amazon will das Verteilzentrum nach den bisherigen Planungen Ende nächsten Jahres in Betrieb nehmen.

Netz der Amazon Verteilzentren wird ausgebaut

Amazon betreibt in Deutschland nach eigenen Angaben derzeit rund ein Dutzend große Logistikzentren. Von diesen aus werden die kleineren, dezentral angesiedelten Verteilzentren mit Ware beliefert. Dort werde die Ware entladen, auf Zustellfahrzeuge verteilt und dann an den Kunden ausgeliefert. Das Netz der Verteilzentren wird derzeit in Deutschland massiv ausgebaut.