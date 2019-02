05.02.2019, 14:54 Uhr

Stadtrat von Haßfurt beschließt Rekordhaushalt für 2019

In Haßfurt hat der Stadtrat am Montagabend den Haushalt 2019 einstimmig beschlossen. Der hat ein Volumen von rund 44 Millionen Euro – ein Rekord. Als größere Investition steht beispielsweise die Umrüstung der örtlichen Kläranlage an.