Stadtrat verabschiedet Aktionsplan "Queeres Nürnberg"

Der Aktionsplan "Queeres Nürnberg" wurde bei der heutigen Stadtratssitzung mit großer Mehrheit beschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Ziel sei es in erster Linie, die Verwaltung für die spezifischen Bedürfnisse queerer Personen zu sensibilisieren und städtische Angebote für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich zu machen.

Queeres Leben sichtbarer machen und stärken

"Er wird dazu beitragen, die Sichtbarkeit queeren Lebens zu erhöhen, Beratungsstrukturen zu stärken, die Verwaltung zu öffnen und die Kooperation zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung zu stärken. Denn Sichtbarkeit und Repräsentanz schaffen Akzeptanz und Sicherheit", betonte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) in der Stadtratssitzung.

Die rund 100 Maßnahmen aus neun Handlungsfeldern, von der Kindheit bis ins hohe Alter, wurden in einem breiten Beteiligungsprozess vieler Gruppen gemeinsam erarbeitet. Geleitet wird der Prozess von der Stabsstelle Menschenrechtsbüro und Gleichstellung.

Erste Vernetzungen und konkrete Aktionen schon geplant

Erste Schritte seien bereits getan. Unter anderem haben sich "Akteure der kommunalen Jugendarbeit mit der ehrenamtlichen queeren Jugendarbeit vernetzt und gemeinsame Angebote, die nun auch in städtischen Jugendzentren Raum finden, entwickelt", heißt es. Im Juni werde erstmals der "Come together Cup", ein großes queeres Fußballturnier, in Nürnberg stattfinden. Anschließend soll es zum Beispiel auch um das Thema "Queeres Altern" gehen, und das Stadtarchiv werde sich der queeren Geschichte Nürnbergs annehmen.

Der Aktionsplan werde online unter menschenrechte.nuernberg.de veröffentlicht und ständig fortgeschrieben.