Stadtrat tagt: Parken auf Würzburger Talavera könnte bald kosten

Weiterer Antrag: Anwohner sollen eigene Zone bekommen

Doch es gibt einen weiteren Alternativvorschlag. Er stammt aus der Feder von Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Kolbow (SPD). Sie fordern unter anderem eine Höchstgebühr von drei Euro, bei einer Parkdauer von zehn Stunden. Das Parkticket soll dann auch als Kurzstreckenfahrschein gültig sein – mit Start- und Zielpunkt Talavera. Außerdem wollen Schuchardt und Kolbow einen Teil der Talavera in eine Bewohnerparkzone umwandeln.

Suche nach Standort für Park-and-Ride-Parkhaus

Fest steht schon jetzt: Die Stadtratssitzung könnte sich ziehen. Denn auch zu einem weiteren Antrag des Verkehrsbündnisses gibt es einen Änderungsvorschlag. Dieser stammt aus den Fraktionen von CSU und SPD. Es geht um ein geplantes Park-and-Ride-Parkhaus am Stadtrand Richtung Randersacker. Das Verkehrsbündnis will es am Standort "Feggrube" errichten. Dort befindet sich aktuell ein Parkplatz. Doch die Straßenbahntrasse müsste dafür um einige hundert Meter verlängert werden. CSU und SPD stören sich daran. Sie fordern ein Parkhaus in Reichweite der bisherigen Endhaltestelle – und schlagen hierfür das Gelände der sanierungsbedürftigen Klara-Oppenheimer-Schule vor.