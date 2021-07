Stadtrat Straubing entscheidet über Regenbogen-Zebrastreifen

Der Straubinger Stadtrat wird am Montag darüber entscheiden, ob als Zeichen für Toleranz möglicherweise Regenbogen-Zebrastreifen in der Stadt installiert werden. Diesen Vorschlag hatte der CSU-Stadtrat Prof. Robert Obermaier im Hauptausschuss eingebracht.

Leuchtet Straubinger Stadtturm bald in Regenbogenfarben?

Als weitere Möglichkeiten nennt Obermaier die Beleuchtung des Stadtturms in Regenbogenfarben und ein spezielles Areal für Graffiti- und andere Künstler. Verkehrsrechtliche Bedenken und hohe Kosten sprechen laut Kritikern gegen die speziellen Zebrastreifen und die Beleuchtungen. Der Verein "Queer in Niederbayern e.V." nennt den Vorschlag auf BR-Anfrage ein wertvolles Zeichen für Toleranz und gegen Queer-Feindlichkeit. Er wünscht sich mehr Sichtbarkeit queerer Menschen in Niederbayern. Es dürfe nicht nur Symbolpolitik geben, sondern brauche konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Lebens queerer Menschen.

💡 Hintergrund:

Der Verein "Queer in Niederbayern" sieht sich als Sprachrohr der LGBTQ-Bewegung (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer) besteht seit 18. Juni 2019 und hat mittlerweile 180 Mitglieder. Es gibt sechs Jugendgruppen in Niederbayern, zudem Stammtische. Derzeit wird eine Beratungsstelle aufgebaut. Der Verein hatte seit 2019 mehrere CSD-Paraden in Landshut, Straubing und Kelheim veranstaltet.