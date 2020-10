Stadtrat-Sondersitzung in Bamberg zum Klimaschutz

Nicht nur bundesweit, auch in den Kommunen steht Klimaschutz ganz oben auf der Agenda: Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) hat den Bamberger Stadtrat deshalb zu einer Sondersitzung eingeladen. Bürgermeister und Klimareferent Jonas Glüsenkamp von Grünes Bamberg will das Thema in den Mittelpunkt der Stadtgesellschaft rücken.

Bamberg: Klimaschutz könnte höchste Priorität bekommen

Unter anderem könnten die Stadträte in der Sitzung eine Stelle für einen Klimaschutzmanager beschließen, wie er in Unterfranken zuletzt eingeführt worden ist. Auch über die Gründung eines Klimabeirates wird in Bamberg nachgedacht. Zudem könnte der Stadtrat die "Klimakrise" ausrufen. Das würde bedeuten, dass die Stadt den Klimaschutz als eine Aufgabe von höchster Priorität anerkennt. Regelmäßige CO2-Bilanzierungen und Klimavorbehalte sollen bei der künftigen Stadtentwicklung ebenfalls eine Rolle spielen.

Die Grünen sind stärkste Fraktion im Stadtrat

Die Fraktionsgemeinschaft aus Grünes Bamberg, ÖDP und Volt sprechen von einem Neustart beim Klimaschutz. Dabei sei die Sondersitzung zum Klimaschutz nur der "Auftakt". Die Grünen sind im Bamberger Stadtrat die stärkste Fraktion.