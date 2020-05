Stadtrat Nürnberg: Marcus König übernimmt

Zum ersten Mal nach der Kommunalwahl 2020 kommt am Montag (11.05.20) der neu gewählte Nürnberger Stadtrat zusammen. Ulrich Maly, der bei der Kommunalwahl im März nicht mehr angetreten war, wird bei der ersten Sitzung des neuen Nürnberger Stadtrates außerdem die Ehrenbezeichnung "Altoberbürgermeister" verliehen.

Nürnberger Stadtrat wählt OB-Stellvertreter

Nach der Grundsatzerklärung des neuen Oberbürgermeisters Marcus König werden seine beiden Vertreter gewählt. Nominiert sind Kulturreferentin Julia Lehner von der CSU als Zweite Bürgermeisterin sowie SPD-Politiker und bis dato Zweiter Rathaus-Chef Christian Vogel als Dritter Bürgermeister. Die Wahl gilt als Formsache.

Streitpunkt Stadtrechtsdirektorium

Im Rahmen der Sitzung sollen zudem die Weichen für das umstrittene Stadtrechtsdirektorium gestellt werden. Das geht aus einem Antrag von CSU und SPD hervor, die sich in ihrem Kooperationsvertrag auf die Schaffung des Direktoriums geeinigt hatten. Gegenwind ist von den Grünen zu erwarten, die sogar die Gespräche über ein Dreierbündnis mit CSU und SPD beendeten, weil sie mit dem CSU-Vorschlag, Olaf Kuch die Leitung des Direktoriums zu übergeben, nicht einverstanden waren. Der derzeitige Leiter der Ausländerbehörde, Olaf Kuch, ist in Flüchtlingshelferkreisen umstritten – er gilt als Hardliner.

Neuer Konzertsaal und 365-Euro-Ticket

In der konstituierenden Sitzung werden darüber hinaus alle Aufgaben unter den Stadtratsmitgliedern neu verteilt und die Ausschüsse besetzt. Im Anschluss daran stehen bereits zwei große Nürnberger Themen auf der Tagesordnung: Der Bau des neuen Konzertsaals und das Bürgerbegehren "365 Euro-Ticket in Nürnberg". Wegen der Corona-Krise kommt der Stadtrat nicht im Sitzungssaal zusammen, sondern im Historischen Rathaussaal, der größer ist, so dass die Mindestabstände zwischen den Stadträten eingehalten werden können.