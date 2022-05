Stadtrat: Nikolaus-Fey-Weg in Lohr am Main wird umbenannt

Der Stadtrat von Lohr am Main (Lkr. Main-Spessart) hat am Mittwochabend in namentlicher Abstimmung mit 14 zu 9 Stimmen nach längerer Diskussion den Grundsatzbeschluss gefasst, dass der Nikolaus-Fey-Weg umbenannt wird. Ausschlaggebend war die Verstrickung des Heimatdichters in der Zeit des Nationalsozialismus. Das Thema ist in Lohr emotional besetzt. Fey hatte mit seiner Familie in der Spessartstadt gelebt und wurde dort begraben, Nachfahren leben noch immer in Lohr.

Neuer Straßenname steht noch nicht fest

Mehrheitlich hat der Stadtrat weiter beschlossen, dass es künftig neben dem noch nicht festgelegten neuen Straßennamen einen Hinweis auf Nikolaus Fey geben wird mit historisch-kritischen Erläuterungen zur Person und zur Umbenennung. Zeitnah sollen die rund 140 betroffenen Anwohner informiert werden, wobei Bürgermeister Mario Paul sich eine Online-Veranstaltung vorstellen könnte, um mit den betroffenen Anwohnern ins Gespräch zu kommen. Für alles weitere müsse man sich Zeit nehmen - da gelte Gründlichkeit vor Schnelligkeit, ohne natürlich etwas zu verzögern, so der Bürgermeister.

Gebühren für Umbenennung werden erlassen

Den Beschluss müsse die Stadtverwaltung sorgfältig und umsichtig umsetzen. Darin sieht Bürgermeister Mario Paul noch einmal eine schwierige Aufgabe. Außerdem wird per Stadtratsbeschluss die Öffentlichkeit aufgefordert, Straßennamen vorzuschlagen. In Betracht käme "Steinerner Weg" - so hieß er schon früher. Als Vorschlag fiel auch der Name Hermann Sendelbach, ein aus dem Weiler Erlenbach stammender fränkischer Dichter und Lehrer. Im Zusammenhang mit der Umbenennung wird die Stadt den Anwohnern Gebühren, etwa für die Umschreibung von Dokumenten, wie Personalausweis oder Pass erlassen. Keinen Einfluss hat die Stadt aber beispielsweise auf die Umschreibung eines Kfz-Scheins.

Weitere Umbenennungen könnten folgen

Außerdem beschloss der Stadtrat, weitere Namensgeber von Straßen, Wegen und Plätzen vertieft zu betrachten, ob auch da eine Umbenennung in Frage kommt. Dazu müssen aber erst einmal Informationen gesammelt werden als Basis für eine weitere Debatte. Hier soll das örtliche Gymnasium angesprochen werden. Der Lohrer Gymnasiast Philipp Steinmann hatte bereits 1992 in einer vom damaligen Bundespräsidenten ausgerufenen Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte Feys NS-Vergangenheit beleuchtet und von einer "weitgehend kritiklosen Verehrung" des Heimatdichters geschrieben. Der Gymnasiast hatte bei seinen Recherchen und Befragungen deutliche Hinweise auf die Verstrickung Feys mit dem NS-Regime gefunden.

Emotionale Reaktionen nach Entscheidung

Die Reaktionen nach der Stadtratssitzung waren unterschiedlich und emotional: Für den ehemaligen Diplomat und Vorsitzenden des Historischen Vereins Lohr Wolfgang Vorwerk hat kein Weg an der Umbenennung vorbeigeführt, nachdem man viel wisse von den antisemitischen und kriegsverherrlichenden Äußerungen schriftlicher Art. In einer Zeit, in der Antisemitismus wieder so stark sei wie heute und man wieder Krieg in Europa habe, wäre eine Beibehaltung des Namens ein Unding. Der ehemalige Lokaljournalist Karl Anderlohr war zunächst skeptisch, ob man wirklich die alte Geschichte wieder ausgraben müsse. Je mehr er sich dann mit Nikolaus Fey beschäftigt habe, desto mehr habe er eingesehen, dass es nicht anders geht.

Kritische Stimmen von Anwohnern

Anwohnerin Gabi Werthmann ist enttäuscht, denn sie hätte den Straßennamen gern beibehalten mit dem Zusatzschild. Sie hatte sich vor einigen Wochen den Vortrag über den Heimatdichter in der Stadthalle angehört und war ziemlich entsetzt, wie hart man ihn beurteilt hat, dabei habe er doch auch Gutes getan. In der Stadtratssitzung hatte zuvor Bürgermeister Paul ausdrücklich betont, dass nicht über den Menschen Nikolaus Fey geurteilt wird. Sondern aus heutiger Sicht hat sich die Frage gestellt: Ist er geeignet als Vorbild, das mit einem Straßennamen gewürdigt wird? Die Stadtratsmehrheit entschied: Nein.