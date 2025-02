Stadtrat München: Grünes Licht für UEFA Nations League

Die Finalrunde der Fußball Nations-League könnte in München stattfinden. Das hat der Stadtrat am Vormittag beschlossen und einer entsprechenden Bewerbung zugestimmt

Stadtrat: UEFA kein Geld "hinterherschmeißen"

Zu den Zugeständnissen der UEFA gehören, dass es kein großes Fan-Fest oder andere städtische Veranstaltungen geben muss. Die UEFA übernehme zudem die Kosten für Shuttlebusse, sodass die Stadt München für den öffentlichen Nahverkehr keinen zusätzlichen Aufwand habe, berichtete Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Solche Events seien also möglich, ohne dass man "auf dem Boden kriechen" und der UEFA "Geld hinterherschmeißen" müsse, resümierte Tobias Ruff (ÖDP).

Stadtrat hatte Entscheidung noch einmal vertagt

In der Vollversammlung Anfang des Monats hatte der Stadtrat die Entscheidung über eine Bewerbung für das Event noch einmal vertagt. Zuvor hatte es ganz nach einer Ablehnung ausgesehen - unter anderem wegen der zeitlichen Nähe zum Champions League-Finale, der aufwändigen Bewerbung und hoher Kosten.

FC Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hatte dann Oberbürgermeister Dieter Reiter angerufen und allgemeines "Entsetzen" über das absehbarere Abstimmungsergebnis zum Ausdruck gebracht. Darauf wurde noch einmal eine Besprechung mit den Beteiligten angesetzt. Die von der Stadt erbetenen Leistungen seien auf ein Minimum reduziert worden, teilte das Sportreferat danach mit,. Und in der Folge hatten die Stadträte keine Einwände mehr.

Spiele in München und Stuttgart ausgetragen

Das sog. "Final4 Turnier“ wird im K.O.-System in zwei Städten eines Landes ausgetragen und umfasst zwei Halbfinals, ein Spiel um den dritten Platz und das Finale selbst.

Im städtischen Sportreferat geht man davon aus, dass München aufgrund seiner höheren Stadionkapazität das höherwertigere Paket mit Halbfinale und Finale erhalten würde. Die anderen Spiele würden in Stuttgart stattfinden. Die UEFA Nations League 2024/25 begann mit der Ligaphase am Donnerstag, 5. September 2024 und endet mit dem Finale am Sonntag, 8. Juni 2025.