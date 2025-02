Stadtrat München beschließt Hilfsfonds für Anschlagsopfer

In den von der Stadt München eingerichteten Hilfsfonds von 500.000 Euro sollen auch die Spenden einfließen, die auf ein eigens eingerichtetes Spendenkonto eingezahlt werden, so der Stadtrat. Über die Verwendung des Geldes soll eine referatsübergreifende Arbeitsgruppe entscheiden.

Getötete Frau war Mitarbeiterin der Stadt

Die Frau, die mit ihrer kleinen Tochter getötet wurde, als ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in einen Verdi-Demonstrationszug fuhr, war Mitarbeiterin der Stadt. Die Hinterbliebenen wurden und werden von Stadtrat Stefan Jagel (Die Linke/Die Partei) betreut. Dieser berichtete von "wunderbaren Menschen", die in einer Ausnahmesituation eine "beeindruckende innere Stärke" gezeigt hätten.

Erinnerungsbank am Anschlagsort geplant

Stefan Jagel bedankte sich auch bei verschiedenen Personen und Stellen der Stadt, die unbürokratisch geholfen hätten sowie bei Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der es vermieden habe, vor Journalisten "Dinge zu blubbern, die er später zurücknehmen muss". Er appellierte an alle, die den Anschlag politisch instrumentalisieren, sich der wirklich wichtigen Dinge zu besinnen und Menschlichkeit zuzulassen. Jagel hob auch "Verdi-Leute" hervor, die am Anschlagsort täglich Botschaften des Hasses entfernen würden.

An der Stelle, an der das Auto in die Menge gefahren war, haben seit dem 13. Februar viele Menschen Blumen niedergelegt und Kerzen entzündet. Künftig soll dort auch eine Erinnerungsbank stehen.

Psychische und physische Betreuung für Betroffene

Verletzte, die bei der Stadt München tätig sind, sollen "großzügige Arbeits- und Dienstbefreiungen" bekommen, um genug Zeit für die psychische und physische Genesung zu haben. Auch das wurde vom Münchner Stadtrat beschlossen. Die Stadt wolle damit zum Ausdruck bringen, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Beschäftigten oberste Priorität habe, wie es heißt.