Stadtrat Landshut entscheidet über Geld für Theatersanierung

Im Stadtrat von Landshut geht es heute um die Zukunft des Landshuter Stadttheaters. Das Plenum entscheidet über den Haushalt 2020. Und damit auch darüber, wie es mit der Sanierung des historischen Theatergebäudes weitergeht.

Proteste gegen Verschiebung der Sanierung

Eigentlich wollte die Stadt die Sanierung des Theatergebäudes angesichts klammer Kassen noch einmal verschieben. Nach massiven Protesten aber empfahl der Haushaltsausschuss, 1,85 Millionen Euro für weitere Planungen bei der Sanierung bereit zu stellen. Heute nun entscheidet das Plenum über den Haushalt.

"Da wird sicher leidenschaftlich drüber diskutiert werden", so Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP). Letztendlich sei aber nicht entscheidend, was der Stadtrat beschließt, sondern wie sich die Dinge in den nächsten Monaten weiterentwickeln können, so Putz. "Denn Versprechungen mit ungedeckten Schecks in die Zukunft abzugeben hilft in Wahrheit niemandem weiter."

Petition mit 25.000 Unterstützern

In einer Petition fordern knapp 25.000 Menschen die sofortige Sanierung des historischen Theatergebäudes. Das kollidiert aber mit anderen großen Vorhaben der Stadt. Das Ensemble des Stadttheaters spielt seit Jahren unter schwierigen Umständen in einem Ausweichzelt am Stadtrand.