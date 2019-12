Stadtrat Landshut bewilligt 1,85 Millionen für Theatersanierung

Der Stadtrat Landshut hat den Haushalt für das Jahr 2020 gebilligt - mit 26:17 wurde ein Gesamtvolumen von rund 326 Millionen Euro angenommen. Das hat die Stadt in einer Mitteilung bekannt gegeben.

Fast zwei Millionen für Theater-Sanierung

Darin enthalten sind 1,85 Millionen Euro an Planungsmittel für die Sanierung des Stadttheaters. Allerdings stimmte das Plenum gegen einen interfraktionellen Antrag. In dem ging es darum, darüber hinaus Mittel für die Umsetzung der Maßnahme in die Finanzplanung bis 2023 einzustellen. Dieser Antrag wurde denkbar knapp - mit 22:21 Stimmen - abgelehnt. Eigentlich wollte die Stadt die Sanierung des Theatergebäudes angesichts klammer Kassen noch einmal verschieben. Dagegen hatte sich aber heftiger Protest formiert.

Investitionen in Bildung und Wohnen

Für das kommende Jahr sind Investitionen von circa 62,5 Millionen Euro vorgesehen. Die Stadt Landshut will laut Mitteilung weiterhin vorwiegend in die Bereiche Bildung, Kinderbetreuung und Wohnen investieren. So seien bis 2024 unter anderem der Neubau von zwei Grundschulen und einer Realschule für insgesamt mehr als 100 Millionen Euro vorgesehen. Fortgesetzt wird auch die Generalsanierung des Eisstadions am Gutenbergweg.