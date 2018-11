Stadtrat Kitzingen genehmigt muslimische Bestattungen

Mit 21 zu vier Stimmen hat der Kitzinger Stadtrat gestern (15.11.18) den Weg für muslimische Begräbnisse frei gemacht. Allerdings wird der neue Friedhof dafür nicht erweitert, weil zunächst archäologische Sondierungsgrabungen nötig wären. Hintergrund sind mögliche Bodendenkmäler im Erdreich.

Letzte Ruhe für Muslime nun auch in Kitzingen

Stattdessen besteht für muslimische Begräbnisse nun das Angebot, auf dem alten und neuen Friedhof aufgelassene Grabfelder mit entsprechender süd-östlicher Ausrichtung gen Mekka zu nutzen. Der türkische Verein Selam e.V. hatte bei der Stadt angefragt, ob künftig auch muslimische Bestattungen in Kitzingen möglich wären. In Würzburg gibt es dazu am Waldfriedhof schon seit Jahren eine eigene Abteilung.