Stadtrat kippt Beschluss: Münchner Kohleausstieg doch möglich

Der Kohleausstieg in München ist in greifbare Nähe gerückt. In seiner gestrigen Vollversammlung kippte der Stadtrat den Beschluss des Wirtschaftsausschusses von vergangener Woche, wonach der Kohleblock im Münchner Heizkraftwerk Nord bis 2028 am Netz bleiben sollte. Nun soll bis Ende Oktober ein Gutachten klären, inwieweit es möglich ist, das Steinkohlekraftwerk als Reservekraftwerk zu nutzen und es so doch weitgehend vom Netz zu nehmen.

Das ist ein Erfolg für die Organisatoren des Münchner Bürgerentscheids "Raus aus der Steinkohle". Denn mit dieser Lösung kommt man nun dem Bürgerentscheid aus dem Jahr 2017 so nah wie möglich.

Diskussion über Bürgerentscheid

Die Entscheidung kam überraschend. Erst vergangene Woche hatten sich SPD und CSU im städtischen Wirtschaftsausschuss entschieden, den Bürgerentscheid "Raus aus der Steinkohle" nicht zu vollziehen. Vor zwei Jahren hatten sich die Münchnerinnen und Münchner mehrheitlich dafür entschieden, den Kohleblock in Unterföhring bis spätesten 2022 abzuschalten.

Die Rathauskoalition hatte den Schritt, den Bürgerentscheid zu kippen, damit begründet, dass die Bundesnetzagentur einer Stilllegung nicht zustimmen würde, da das Kraftwerk im Münchner Norden systemrelevant sei.

Den in der Wirtschaftsausschusssitzung geäußerten Einwänden von ÖDP und Grünen, man könne das Kraftwerk stattdessen in die Netzreserve stellen, und es so weitestgehend vom Netz nehmen, wollte die Mehrheit der Stadträte da noch nicht folgen. Stattdessen entschieden sich SPD und CSU dafür, das Kraftwerk bis 2028 weiterlaufen zu lassen, aber dafür den CO2-Austoß zu reduzieren. Das Nichtbeachten des Bürgerentscheids von Seiten der Stadträte war möglich, weil Bürgerentscheide laut bayerischer Gemeindeordnung nur ein Jahr bindend sind.

OB Reiter drängt seine Fraktion

Doch anscheinend hat der Schritt für Bauchschmerzen gesorgt. So war es dem Vernehmen nach SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter selbst, der seine Fraktion drängte, den erst letzte Woche gefällten Beschluss wieder zurückzunehmen und in der gestrigen Vollversammlung einen neuen Antrag zu stellen. Die Münchner CSU brachte einen ähnlichen Antrag ein.

Rathauskoalition will Gutachten

Um sicher zu gehen, dass der Vorschlag mit der Netzreserve auch wirklich funktioniert, beantragte die Rathauskoalition ein Gutachten, das bis Ende Oktober auf dem Tisch liegen muss. Der Chef der Münchner Stadtwerke Florian Bieberach signalisierte, dass eine Netzreserve auch von der Bundesnetzagentur getragen würde. Allerdings komme der Schritt die Stadtwerke nicht ganz billig. Rund 250 Millionen Euro rechnete Bieberbach vor, würde es kosten, das Münchner Steinkohlekraftwerk vom Netz zu nehmen.