Stadtrat in Lohr stimmt für Logistikzentrum von Bosch Rexroth

Bosch Rexroth investiert 20 Millionen Euro an seinem Standort in Lohr-Wombach. Der Stadtrat hat am Montagabend einstimmig grünes Licht für ein Logistikzentrum im Industriegebiet Süd auf dem einst besser als Indramat bekannten Gelände gegeben. Dort will das Unternehmen ein voluminöses Gebäude mit einer Fläche von rund 100 auf 60 Meter mit einer Höhe von immerhin 24 Meter stecken. Platz ist dann auch für ein Hochregallager.

Bedenken wegen Höhe des Gebäudes

Im Stadtrat gab es wegen dieser Höhe Bedenken, denn die im Bebauungsplan vorgesehene Gebäudehöhe von 20 Meter wird damit überschritten. In luftiger Höhe wird auf das Dach eine Photovoltaikanlage gesetzt – ein Zeichen nachhaltigen Bauens, so der Planer. Die Stadt freue sich über die Investition, hieß es. Die Baugenehmigung für das weitere Millionenprojekt erteilt letztendlich das Landratsamt.

Dreimal so viel Lager- und Logistikfläche

Das Logistikzentrum soll 2023 in Betrieb gehen. Es wird 10.000 Hochregallagerplätze für Paletten sowie rund 65.000 Kleinladungsträger haben und soll die steigenden Kundenanforderungen an immer höhere Verfügbarkeit von Produkten erfüllen. Damit können auch Aufträge und Service-Anfragen schneller abgewickelt werden. Eingehendes Rohmaterial sowie gefertigte Erzeugnisse und Ersatzteile werden dort gelagert oder für den Versand vorbereitet. Damit wird Bosch Rexroth dann dreimal so viel Lager- und Logistikfläche haben als bisher.

Weitere Millioneninvestition

Mit dem Neubaus des Logistikzentrums soll auch der Lieferverkehr neu geregelt werden. Es wird eine zusätzliche Zufahrt im südlichen Teil des Werksgeländes geschaffen. In der zweiten Januarwoche hatte Bosch Rexroth für eine weitere Millioneninvestition die erste Hürde im Stadtrat genommen: Für 20 Millionen Euro möchte das Unternehmen noch in diesem Jahr ein neues vierstöckiges Bürogebäude zwischen der Fertigungshalle und dem einstigen Frauenkloster hinter dem Busbahnhof Lohr bauen. Die Fertigstellung und Einzug erster Mitarbeiter wird laut Unternehmen voraussichtlich im Frühling 2023 sein.