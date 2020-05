Stadtrat in Bayreuth hat sich konstituiert

Sporthalle statt Rathaus für konstituierende Sitzung

Die konstituierende Sitzung des neuen Bayreuther Stadtrates fand in der Oberfrankenhalle statt, um den nötigen Abstand unter den einzelnen Mitgliedern sicher stellen zu können. Insgesamt wurden 17 neue Stadtratsmitglieder vereidigt.

Andreas Zippel (SPD) wird zweiter Bürgermeister

Zum zweiten Bürgermeister wurde der 28-jährige Andreas Zippel von der SPD gewählt. Mit 26 zu 16 Stimmen setzte er sich gegen die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Sabine Steininger, durch. Zippel nahm die Wahl „mit Freuden an“. Besonders freue ihn, dass der Oberbürgermeister vorhabe, den zweiten und dritten Bürgermeister künftig mehr (in der Verwaltung) einzubinden. Digitalisierung, Inklusion und Integrationen seien seine Themen – „das liegt einem Sozialdemokraten natürlich am Herzen“, so Zippel im BR-Gespräch.

Drei Wahlgänge für den dritten Bürgermeister

Die Wahl des dritten Bürgermeisters zog sich unerwartet in die Länge. Vorgeschlagen waren Sabine Steininger (Bündnis 90/Die Grünen) und Stefan Schuh (Junges Bayreuth). Im ersten Wahlgang lag Steininger bei 41 gültigen Stimmen mit 21 zu 20 Stimmen vorne, lehnte die Wahl aber ab. Denn sie konnte nicht ausschließen, dass darunter nicht auch zwei Stimmen der AfD waren, die ihr zu dem Amt verholfen hätten.

"Auch, wenn es schmerzhaft für mich und uns Grüne ist. Aber ich kann nicht sagen: Klare Kante gegen Rechts und in dem Moment, wo es mich persönlich betrifft, schwanken. Dann lieber jetzt ein konsequentes ‚nein‘." Sabine Steininger, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayreuther Stadtrat

Die Folge war ein zweiter Wahlgang. Steininger trat erneut gegen Schuh und Halil Tasdelen (SPD) an. Von 42 gültigen Stimmen erreichte Schuh 20 Stimmen, Steininger 18 und Tasdelen 4. Schuh hatte damit aber nicht die Mehrheit. Daher erfolgte eine Stichwahl zwischen Schuh und Steininger, die letztlich Stefan Schuh für sich entschied (24 zu 20 Stimmen).

Der neue Bayreuther Stadtrat

Der neue Bayreuther Stadtrat setzt sich aus 44 Mitgliedern zusammen. Die CSU ist – trotz Einbußen – weiterhin stärkste Fraktion, gefolgt von den Grünen. Wie die Grünen, kommt auch die SPD nach der Kommunalwahl auf acht Sitze im Bayreuther Stadtrat. Die SPD-Fraktion hat jedoch Eckhard Sabarth bei sich aufgenommen, den neuen und einzigen Stadtrat der Linkspartei. Die FDP hat bei der Wahl einen Sitz im Stadtrat verloren und kommt nun auf zwei Sitze. Gemeinsam mit den "Unabhängigen" (zwei Sitze) und Nina Hellbach, der einzigen Stadträtin der neugegründeten Frauenliste, bilden die Liberalen eine Fraktion. Neu im Bayreuther Stadtrat ist die AfD mit zwei Sitzen.