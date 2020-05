Stadtrat in Ansbach kann Arbeit aufnehmen

Außerdem steht das neue Bündnis aus CSU, SPD, BAP (Bürgerinitiative Parteiloser Ansbacher) sowie aus Freie Wähler und der neugegründeten Partei "Die Ansbacher", heißt es aus dem Ansbacher Stadthaus. Das Bündnis hat damit 27 Stimmen, der Stadtrat insgesamt hat 40 Mitglieder. Die Freien Wähler und die Ansbacher hatten sich bereits vor der konstituierenden Sitzung zusammengeschlossen.

Oberbürgermeister und Bürgermeister im Amt

Als Bürgermeister wurden Elke Homm-Vogel von den Freien Wählern und Markus Bucka von der BAP gewählt. Für beide ist es die erste Amtszeit. Zuvor waren Neu-Oberbürgermeister Deffner und Martin Porzner (SPD) direkte Stellvertreter der ehemaligen Rathauschefin Carda Seidel (parteilos). Neben dem OB und den Bürgermeistern gibt es zwei weitere Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Diese übernehmen in der Regel Termine, die der Rathauschef nicht wahrnehmen kann.

Otto Schaudig: am Geburtstag gewählt

Für diese zwei Stellvertreter-Posten wurde Kathrin Pollack, die für die SPD bereits als OB-Kandidatin ins Rennen gegangen war, und der dienstälteste Stadtrat Otto Schaudig (CSU) gewählt, der bei der konstituierenden Sitzung seinen 71. Geburtstag hatte. Er ist seit über 40 Jahren Stadtrat in Ansbach. Der älteste Ansbacher Stadtrat ist Friedmann Seiler, der Thomas Deffner gestern vereidigt hatte.

Deffner dankt Vorgängerin Seidel

Deffner dankte in seiner Rede nach der Vereidigung zum neuen OB allen für ihre Leistung in den vergangenen Wochen während der Corona-Pandemie. Auch richtete er seinen Dank an seine Vorgängerin Carda Seidel, die zwölf Jahre das Amt der Oberbürgermeisterin der Stadt innehatte.

Ein großes Thema in Ansbach sei neben Corona der Klinikverbund Anregiomed, der bereits seit langer Zeit finanzielle Unterstützung benötige. Die konstituierende Sitzung fand im Onoldiasaal mit den vorgeschriebenen Abstandsregeln statt. Vor der konstituierenden Sitzung hatten sich einige Ansbacher zu einer friedlichen Demonstration gegen Rassismus im Ansbacher Stadtrat getroffen. Diese war von einer ehemaligen Stadträtin der Offenen Linken organisiert worden, bestätigte der Fraktionsvorsitzende der Partei.