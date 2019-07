vor 18 Minuten

Stadtrat Füssen: Bürgerbegehren gegen Luxushotel ist zulässig

Der Stadtrat Füssen hat am Dienstagnachmittag entschieden, dass das Bürgerbegehren gegen das geplante Luxushotel am Festspielhaus direkt am Ufer des Forggensees zulässig ist. Damit wird es im Oktober einen Bürgerentscheid geben.