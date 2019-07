Der Neubau eines Hotels ist auf dem Gelände der ehemaligen Angerturnhalle in Coburg geplant. Entsprechende Pläne liegen dem Stadtrat bereits seit April vor. Damals befürwortete der Stadtrat den Verkauf des Bauplatzes an einen Investor. Nachdem die ersten Pläne des Hotels öffentlich wurden, regte sich allerdings massiver Widerstand in der Bevölkerung.

Protest in der Stadt

Bürgervereine und prominente Persönlichkeiten – wie der Unternehmer Michael Stoschek –sprachen von einer "dilettantischen Katastrophe", die das Stadtbild verschandele. Der Coburger Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) versprach daraufhin, die Pläne zu überarbeiten. Stadtratsparteien wie die Coburger Sozialen Bürger (CSB) schlugen vor, statt eines Hotelneubaus das bestehende Kongresshaus Rosengarten abzureißen und an dessen Stelle ein deutlich kleineres Kongresshotel zu errichten.

Entscheidung am Nachmittag

Heute ab 15.00 Uhr entscheidet nun der Stadtrat erneut, ob die Fläche, auf der das Hotel gebaut werden sollte, tatsächlich von der Stadt Coburg verkauft werden soll. Es ist zu erwarten, dass sich die Stadträte mehrheitlich dagegen entscheiden und die Hotelpläne dann vorerst auf Eis liegen.